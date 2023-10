Neien Titel: Entdeckt d'Mystique vun Irish Arts and Crafts Chairs

Eng selten a faszinéierend Sammlung vu Arts and Crafts Still, erstallt tëscht 1880 an 1900, ass agestallt fir den Auktiounsbuedem am Sheppard's Gentleman's Library Verkaf nächste Mount ze genéissen. Geschafft aus wonnerschéin geschnëtzt Walnuss a dekoréiert mat luxuriéise Samtpolstere Sëtzer, droen dës Still déi onverkennbar Mark vum Fota House, engem ënnerscheeden ireschen Immobilie. Geschätzt tëscht € 8,000 bis € 12,000 (Quell: Sheppard's), dës komplizéiert Still bidden en Abléck an de räiche kulturelle Patrimoine vun Irland.

De Philip Sheppard, de Besëtzer vum Auktiounshaus, huet eng intim Verbindung mat dëse Still, erkennt hir Bedeitung iwwer nëmme Konschtobjekter. Hie gesäit se als Conduiten zu enger antiker narrativ. Mat engem déiwe Gefill vu Iwwerzeegung behaapt hien: "Si soen eis wien a wat si sinn."

Bei enger méi noer Inspektioun gëtt et kloer datt all Stull e verstoppt Geheimnis huet - e mysteriéist haart Gesiicht verstoppt a sengem Design. De Katalog beliicht dëst Rätsel, a beschreift wéi de geschnëtzte Backboard zwee Cherubs portraitéiert, een erwächt an deen aneren a schlofen. Dës Himmelskierper verlängeren hir Flilleke, verwandelen sech nahtlos an extravagant Blieder aus Acanthusblieder. Am Zentrum vun dëser grénger Tapisserie, ënner enger virsiichteg geschniddener Uewerlipp an der Nues, wunnt d'Visage vum enigmatesche Grénge Mann. E Symbol vun der saisonaler Neigebuert, de Green Man ass e gefeiert architektonescht Motiv op der ganzer Welt ginn. Wéi och ëmmer, sou eng Duerstellung ass eng Raritéit an iresche Miwwelen, wat dës Still ëmsou méi aussergewéinlech mécht.

FAQ:

Q: Wat ass de geschätzte Wäert vun dësen Arts and Crafts Still?

A: De geschätzte Wäert vun dëse Still läit tëscht € 8,000 an € 12,000 (Quell: Sheppard's).

Q: Wéini ginn dës Still op Auktioun?

A: Dës Still wäerten Deel vum Sheppard's Gentleman's Library Verkaf sinn de 7. an 8. November.

Q: Wat ass d'Bedeitung vum verstoppte Gesiicht an all Stull?

A: Dat verstoppt Gesiicht an all Stull füügt en intrigant Element un hiren Design, representéiert de Green Man, en architektonescht Motiv dat saisonal Wiedergebuert symboliséiert.

Q: Firwat ginn dës Still als rar ugesinn?

A: Dës Still ginn als rar ugesinn wéinst hirer Associatioun mam Fota House, engem bemierkenswäerten iresche Besëtz, an der Knappheet vum Green Man Motiv an iresche Miwwelen.