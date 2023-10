D'Universal Muster vu Sensing Movements: Abléck vum Electric Knifefish

By

En elektresche Messerfësch féiert komplizéiert Beweegungen am Waasser, ähnlech wéi en Hond schnufft oder e Mënsch en neit Ëmfeld entdeckt. An enger banebriechend Etude publizéiert an Nature Machine Intelligence, Fuerscher hunn enthüllt datt eng divers Gamme vun Organismen, dorënner Mikroben, dëst universellt Muster vu Bewegungen ausstellen fir Sënn vun hirer Ëmgéigend ze maachen.

Am Géigesaz zum populäre Glawen sinn dës Verhalen net exklusiv fir Organismen mat Nervensystemer. Den Noah Cowan, e Professer fir mechanesch Ingenieuren um Johns Hopkins an den Auteur vun der Studie, huet betount datt souguer Organismen sou ënnerscheedend wéi Amöben Verhalen weisen, dat de posturale Gläichgewiicht vun engem Mënsch spigelt oder e Fësch verstoppt an engem Rouer. D'Konvergenz vun dësen anscheinend net verwandten Organismen suggeréiert datt d'Evolutioun zu enger gemeinsamer Léisung ukomm ass duerch verschidden ënnerierdesch Mechanismen.

D'Fuerschungsteam huet sech ufanks virgestallt fir den Zweck vun der Nervensystemaktivitéit während der Déierebewegung z'entdecken an ob et op Robotik applizéiert ka ginn. Wärend elektresch Messerfësch an engem beliichten Tank observéiert hunn, hunn d'Fuerscher gemierkt datt d'Fësch méi heefeg zréck-an-hier-Beweegunge am Däischteren engagéiert hunn, wärend se sanft mat heiansdo séiere Beweegungsausbréch a gutt beliichte Konditiounen gewéckelt hunn.

An der Wëld hunn Messerfësch evoluéiert fir Flüchtlingen ze sichen fir Feinde ze vermeiden. Si benotze schwaach elektresch Entladungen fir hir Ëmgéigend ze spieren an Ënnerdaach ze fannen. Rapid Wiggling erlaabt hinnen hir Ëmwelt aktiv ze entdecken, besonnesch am däischteren Waasser. Interessanterweis, och a gutt beliichte Konditiounen, weise Messer Fësch weider dës séier Beweegungen, awer manner dacks.

Nom Debojyoti Biswas, engem Postdoctoral Fuerscher um Johns Hopkins an dem éischten Auteur vun der Studie, ass déi optimal Strategie fir Organismen op en Exploratiounsmodus ze wiesselen wann d'Onsécherheet héich ass an zréck an en exploitative Modus wann d'Onsécherheet ofhëlt.

D'Team huet e Modell entwéckelt deen dës Schlëssel Sensing Verhalen simuléiert huet an ähnlech Musteren a verschiddenen aneren Organismen entdeckt huet, dorënner Amöben, Motten, Kakerlaken, Mol, Fliedermais, Mais a Mënschen. Wichteg ass, keng fréier Etude, déi d'Team begéint huet, huet d'entdeckte Reegele verletzt, an d'Universalitéit vun dëse Verhalen iwwer Arten ënnersträicht, dorënner eenzel-celled Organismen wéi Amöben, déi elektresch Felder senséieren.

D'Implikatioune vun dëser Fuerschung verlängeren iwwer d'Verständnis vun Déiereverhalen. D'Erkenntnes kënnen potenziell d'Performance vun autonome Roboteren, Sich- a Rettungsdronen, a Space Rovers verbesseren andeems dës sensoresch ofhängeg Bewegungen integréiert sinn.

Zukünfteg Studien ënnersichen ob dës Erkenntnisser fir aner Liewewiesen stëmmen, och Planzen abegraff.

FAQ

Q: Wéi eng Organismen weisen dat universellt Muster vu Sensebewegungen aus?

A: D'Etude weist datt eng breet Palette vun Organismen, dorënner Mikroben, dat universellt Muster vu Sensebeweegunge weisen. Dës Organismen enthalen elektresch Messerfësch, Amöben, Motten, Kakerlaken, Mol, Fliedermais, Mais a souguer Mënschen.

Q: Wat ass den Zweck vun dëse Sensingbewegungen?

A: Sensing Bewegungen erlaben Organismen Informatiounen iwwer hir Ëmwelt ze sammelen a Sënn vun hirem Ëmfeld maachen. Dës Bewegungen hëllefen hinnen ze navigéieren an ze reagéieren op onsécher oder onbekannte Situatiounen.

Q: Wéi kënnen dës Erkenntnisser op Robotik applizéiert ginn?

A: D'Abléck, déi duerch d'Studie vum universellen Muster vun de Sensingbewegunge kritt ginn, kënne benotzt ginn fir d'Leeschtung vun autonome Roboteren, Sich- a Rettungsdronen a Space Rovers ze verbesseren. Andeems se dës Verhalen mimikéieren, kënnen d'Roboter hir Perceptioun an d'Adaptatioun un verschidden Ëmfeld verbesseren.