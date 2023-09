D'Evolutioun vun Neuronen: Abléck aus Placozoans

Fuerscher vum Center for Genomic Regulation zu Barcelona hunn eng bedeitend Entdeckung iwwer d'Evolutioun vun Neuronen gemaach. Si konzentréieren hir Etude op Placozoans, millimeter-Gréisst Marine Kreaturen, a fonnt, datt déi spezialiséiert secretory Zellen an dësen antike Déieren zu Neuronen an méi komplex Organismen entstoen kënnen.

Placozoans sinn einfach Kreaturen déi fir d'éischt viru ronn 800 Millioune Joer op der Äerd opgetaucht sinn. Dës kleng Déieren hu keng Kierperdeeler oder Organer an iwwerliewen andeems se op Algen a Mikroben weiden. D'Fuerscher hunn entdeckt datt peptidergesch Zellen a Placozoen Signaler vun der Neurogenese weisen a Genmodule besëtzen ähnlech wéi pre-synaptesch neuronale Strukturen. Dës Zellen benotzen och e Kommunikatiounssystem ähnlech wéi neuropeptid-gedriwwen Prozesser, déi an Neuronen fonnt ginn.

D'Studie involvéiert d'Kaart vun de verschiddenen Zelltypen a Placozoen an d'Analyse vun hiren Charakteristiken a Genmoduler. D'Fuerschung huet opgedeckt datt placozoan Zellen sech vun de Progenitor Epithelzellen ënnerscheeden duerch Signaler déi d'Neurogenese gleewen. Si hunn och Genmoduler noutwendeg fir de pre-synaptesche Stee vun engem Neuron. Wéi och ëmmer, si feelen d'Komponente fir den Empfangsend vun enger neuronaler Noriicht a kënnen net elektresch Signaler féieren.

D'Ähnlechkeeten tëscht peptidergeschen Zellen a Placozoanen an Neuronen sinn bemierkenswäert. Dës Zellen hu vill gemeinsam Charakteristiken mat primitiven neuronalen Zellen, suggeréiert datt se en evolutive Schrëtt fir d'Entwécklung vun Neuronen kënne sinn.

Dës Entdeckung fuerdert virdru Virstellungen iwwer d'Evolutioun vun Neuronen a proposéiert datt d'Fundamenter vun Neuronen virun 800 Millioune Joer ugefaang hunn. Vun engem evolutive Siicht, fréi Neuronen hu vläicht ugefaang als peptidergesche Sekretoresch Zellen ähnlech wéi déi a Placozoen fonnt. Mat der Zäit hunn dës Zellen nei Genmoduler gewonnen an sech an déi komplizéiert neural Systemer entwéckelt, déi a méi fortgeschratt Déieren observéiert goufen.

Och wann et nach ëmmer méi iwwer d'evolutiounsgeschicht vun den Nervesystemer ze léieren ass, gëtt dës Fuerschung wäertvoll Abléck an d'Origine vun Neuronen. D'Präsenz vu molekulare Ähnlechkeeten tëscht Placozoan Zellen an Neuronen stellt Froen iwwer d'Streck vun der Neuronentwécklung an déi eenzegaarteg Charakteristike vu verschiddenen Déierelinnen op.

Quell: Center fir Genomic Regulatioun