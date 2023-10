D'NASA Psyche Raumschëff fänkt d'Rees op de Metal Asteroid un

D'NASA-Raumschëff Psyche ass op eng sechs Joer Rees ugefaang fir e rare Asteroid ze entdecken, deen haaptsächlech aus Metall gemaach gouf. Während déi meescht Asteroide aus Fiels oder Äis besteet, wäert Psyche déi éischt Missioun an eng metallesch Welt sinn. Wëssenschaftler gleewen datt den Asteroid, deen no der griichescher Gëttin vun der Séil benannt ass, d'Iwwerreschter vun engem fréie Planéit säi Kär sinn.

D'Raumschëff gouf vum SpaceX vum Kennedy Space Center vun der NASA gestart a soll den Asteroid am Joer 2029 erreechen. Psyche ass dee gréisste vun den néng bekannten metallräichen Asteroiden a läit an der Haaptasteroidegurt tëscht Mars a Jupiter. Wëssenschaftler erwaarden datt den Asteroid mat Eisen, Néckel an aner Metaller voll ass, potenziell mat Spuermengen vu Gold, Platin oder Sëlwer.

D'Exploratioun vun dësem eenzegaartegen Asteroid kéint wäertvoll Abléck an déi bannenzeg Aarbecht vu Planéiten ubidden, dorënner d'Äerd. Andeems d'Psyche studéiert, hoffen d'Wëssenschaftler e bessert Verständnis vun den onzougängleche Käre vu Fielsplanéiten an d'Bildung vum Sonnesystem ze kréien.

D'Missioun wäert d'Solar-elektresch Propulsioun benotzen, an d'Raumschëff wäert am Joer 2026 laanscht de Mars fléien fir eng Schwéierkraaft ze kréien. Am Joer 2029 wäert d'Psyche probéieren an eng Ëmlafbunn ëm den Asteroid ze goen an detailléiert Observatiounen ze maachen. D'Raumschëff gëtt mat engem experimentellen Kommunikatiounssystem ausgestatt mat Laser fir Daten ze vermëttelen, wat eng bedeitend Erhéijung vun der Informatiounsiwwerdroung aus déiwe Raum erlaabt.

D'NASA Psyche Missioun huet Verspéidunge konfrontéiert wéinst Software Testproblemer, awer et ass elo op der Streck fir seng Destinatioun z'erreechen. D'Asteroid Missioun fällt mat enger anerer NASA Raumschëff zesummen, déi viru kuerzem Asteroid Echantillon op d'Äerd zréckginn, fir eist Verständnis vun dësen extraterrestreschen Objeten weider ze förderen.

