Nei Entdeckung an der Astronomie: Mysteriéis Verschwannen vu Stären

Am Juli 1952 huet en astronomesche Fuerschungsobservatoire zu Palomar, Kalifornien, eng Nuetshimmelfotografesch Ëmfro ugefaang fir Himmelsobjekter z'erklären, dorënner Asteroiden. Kleng woussten si datt si amgaang op e komesch Phänomen ze stoussen, deen d'Wëssenschaftler fir Joerzéngte verréckt léisst.

Wärend der Ëmfro sinn dräi Stären op eemol an dënn Loft verschwonnen, an d'Astronomen stomme gelooss. Déi éischt fotografesch Plack huet dës Stären enk zesumme gruppéiere festgehalen, déi hell mat enger Magnitude vu 15 blénken. Awer nëmme 53 Minutte méi spéit, wéi dee selwechte Sektioun vum Himmel erëm fotograféiert gouf, waren d'Stäre komplett ouni Spuer verschwonnen.

Wärend d'Stäre selten verschwannen, kënne se Evenementer wéi Explosiounen oder plötzlech Erhéijung vun der Hellegkeet erliewen. Wéi och ëmmer, komplett Verschwannen ass eng héich ongewéinlech Optriede. Déi fotografesch Beweiser hunn däitlech d'Präsenz vun de Stären am initialen Bild gewisen an hir Fehlen am spéideren.

D'Theorie vun de Stären, déi séier dimmen, gouf berécksiichtegt, awer huet vill Erausfuerderunge konfrontéiert. Spéider Observatioune hu keng Beweiser opgedeckt datt d'Stären iwwer d'Magnitude vun 24 dimmen. Dat implizéiert datt d'Stäre a manner wéi enger Stonn duerch e stackhafte Faktor vun iwwer 10,000 dimmen, wat onplausibel schéngt.

Wëssenschaftler hunn e puer Theorien virgestallt fir dëst enigmatescht Event z'erklären. Eng Hypothese seet vir, datt déi dräi Stäre tatsächlech en eenzege Stär kéinte sinn, deen eng transient Erhéijung vun der Hellegkeet erliewt huet wéinst engem séiere Radioausbroch, dee vun engem Magnetar ausgestraalt gouf. Wärend dësem Burst kann e stellare Masse schwaarzt Lach tëscht dem Stär an der Äerd passéiert sinn, wouduerch de Burst gravitativ Objektiv verursaacht a momentan als dräi verschidde Biller erschéngt.

Eng aner interessant Theorie suggeréiert datt d'Stäre guer net Stäre waren, mee éischter e Resultat vun der radioaktiver Stëbskontaminatioun op de fotografesche Placke. Well de Palomar Observatoire no bei den New Mexico Wüste läit, wou Atomwaffen Tester während där Ära stattfonnt hunn, ass et méiglech datt d'Placke kontaminéiert goufen, wouduerch hell Flecken op e puer Biller optrieden, während se an anere fehlen.

Trotz dësen Theorien bleift déi richteg Erklärung hannert de verschwonnene Stären onkloer. D'Wëssenschaftler studéieren weider dëst Phänomen, an hoffen d'Liicht op dëst mysteriéis Event ze werfen an d'Geheimnisser vum Universum z'entdecken.

FAQ

Q: Kënne Stären tatsächlech verschwannen?

A: Stäre verschwannen selten ganz, well se immens Himmelskierper mat laanger Liewensdauer sinn. Wéi och ëmmer, si kënnen Eventer erliewen wéi Explosiounen oder plötzlech Erhéijung vun der Hellegkeet.

Q: Wat sinn déi méiglech Erklärunge fir déi verschwonnen Stären?

A: Wëssenschaftler hunn e puer Theorien proposéiert, dorënner d'Méiglechkeet datt d'Stäre séier dimmen oder d'Notioun datt d'Stäre guer net Stäre waren, mee éischter Kontaminatioun op de fotografesche Placke.

Q: Konnt dës verschwonnen Stäre e Resultat vu radioaktive Stëbskontaminatioun gewiescht sinn?

A: D'Theorie suggeréiert datt d'Stäre eng Illusioun kéinte gewiescht sinn, déi duerch radioaktive Stëbs op de fotografesche Placke vun der noer Atomwaffentest präsent waren. Dës Theorie bleift eng méiglech Erklärung.

Q: Gëtt en ähnlecht Phänomen zënter observéiert?

A: Wärend Fäll vu verschwannende Stären aussergewéinlech rar sinn, goufen et Berichter iwwer ähnlech Eventer an e puer astronomeschen Observatioune. Wéi och ëmmer, all Optriede stellt seng eenzegaarteg Set vun Erausfuerderungen a Mystère fir d'Wëssenschaftler ze léisen.