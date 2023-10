Studie identifizéiert Dausende vu programméierbaren DNA-Ausschneiden Enzymen

Eng nei Etude vum MIT's McGovern Institut fir Gehirfuerschung huet Dausende vu programmierbaren DNA-Schnëtt Enzyme genannt Fanzors identifizéiert. Fanzors sinn RNA-guidéiert Enzyme déi programméiert kënne ginn fir DNA op spezifesche Site ze schneiden, ähnlech wéi bakteriell Enzyme déi am wäit benotzte CRISPR Gen-Editing System benotzt ginn. D'Fuerschung, publizéiert am Journal Science Advances, bericht d'Entdeckung vu verschiddenen natierlechen Fanzor-Enzymen, déi fir Fuerschung oder Medizin adaptéiert kënne ginn.

RNA-guidéiert Enzyme hu sech als wäertvoll Tools am Labo bewisen, wéi bewisen duerch den Erfolleg vu CRISPR-baséiert Genom Redaktiounsinstrumenter. Dës Tools hunn d'DNA Modifikatioun revolutionéiert an d'Fuerschung am Beräich vun der Gentherapie beschleunegt. Wëssenschaftler hunn zënterhier verschidde RNA-Guide Enzyme a Bakterien opgedeckt, déi eenzegaarteg Features hunn, déi gëeegent fir Labo benotzen. Déi rezent Entdeckung vu Fanzors erweidert d'Grenz vun der RNA-guided Biologie. Virdrun waren esou Enzyme nëmmen an eukaryoteschen Organismen fonnt ginn, eng Grupp déi Planzen, Déieren a Pilze enthält, charakteriséiert duerch hir membrangebonnen Käre.

Ee potenzielle Virdeel fir Enzymen aus eukaryoteschen Organismen ze benotzen ass hir potenziell Gëeegent fir Benotzung an aneren Eukaryoten, dorënner Mënschen, wéinst hirer natierlecher Evolutioun an ähnlechen geneteschen Ëmfeld. Virdrun Studien hu gewisen datt Fanzor Enzyme genetesch konstruéiert kënne ginn fir präzis spezifesch DNA Sequenzen a mënschlechen Zellen ze schneiden. Déi nei Etude weist datt verschidde Fanzors DNA Sequenzen a mënschlechen Zellen zielen kënnen och ouni Optimiséierung.

D'Fuerscher hunn d'bekannt Diversitéit vu Fanzor-Enzymen wesentlech erweidert andeems se iwwer 3,600 Fanzoren an Eukaryoten identifizéieren an d'Viren déi se infizéieren, wat zu der Identifikatioun vu fënnef verschiddene Famille vun den Enzymen féiert. Vergläichend Analyse vun dësen Enzymen huet Beweiser vun enger laanger evolutiver Geschicht opgedeckt.

Et gëtt ugeholl datt Fanzors sech aus RNA-guidéierten DNA-Schnëtt bakteriell Enzyme entwéckelt hunn, genannt TnpBs. D'Fuerschung suggeréiert datt dës bakteriell Virgänger e puer Mol an eukaryotesche Zellen erakoum, méiglecherweis duerch Iwwerdroung vu Viren oder Aféierung duerch symbiotesch Bakterien. Eemol an eukaryoteschen Zellen hunn d'Enzyme Features evoluéiert, déi an hirem neien Ëmfeld passend sinn, sou wéi e Signal dat hinnen erlaabt an den Zellkär anzeginn an Zougang zu DNA.

Experimenter, déi an der Studie gemaach goufen, hunn bewisen datt Fanzors e markanten DNA-Schnëttaktive Site am Verglach zu hire bakterielle Géigeparteien hunn, wat zu enger méi grousser Präzisioun beim Ausschneiden vun Zilsequenzen resultéiert. Ausserdeem feelen d'Fanzors déi promiskuös Aktivitéit, déi vun hire bakterielle Vorfahren ausgestallt gëtt, déi aner DNA Sequenzen zousätzlech zum virgesinn Zil schneiden.

D'Fuerscher hoffen datt weider Fuerschung zu der Entwécklung vu raffinéierte Genom Redaktiounsinstrumenter baséiert op Fanzors féiert. Hir eenzegaarteg Fäegkeeten maachen hinnen eng villverspriechend nei Plattform am Beräich vun RNA-guided Systemer.

Quellen:

- Science Advances (Journal)

- https://mcgovern.mit.edu/news/news/mapping-multitude-programmable-dna-cuts