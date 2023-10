Fuerscher entwéckelen nei Technik fir Schued-gratis Protein Analyse

Fuerscher vun der Texas A&M University an TEES hunn en Duerchbroch an der Proteinanalyse gemaach andeems se eng nei Technik genannt Thermostable-Raman-Interaction-Profiling (TRIP) agefouert hunn. Traditionell ass d'Raman-Spektroskopie fir biomedizinesch Fuerscher Erausfuerderung ginn wéinst dem Schued, deen u liewegen Proteinen während opteschen Miessunge verursaacht huet. Wéi och ëmmer, d'TRIP Approche erlaabt niddereg Konzentratioun, Low-Dosis Screenings vu Protein-zu-Ligand Interaktiounen an relevante Konditiounen, déi Labelfräi, héich reproduzéierbar Miessunge liwweren.

Raman Spektroskopie ass eng Technik déi involvéiert monochromatescht Liicht op eng Probe ze blénken an dat verspreet Liicht ze observéieren dat entsteet. Wéi och ëmmer, d'Hëtzt, déi vum Liicht generéiert gëtt, huet historesch zu der Zerstéierung vu Live Proteinen gefouert, wat zu inkonsistente Resultater féiert. Elo bitt TRIP eng Léisung andeems d'Uewerfläch oder de Substrat ofkillt, wat Proteinschued verhënnert. Dëst erlaabt d'Fuerscher déi néideg Informatioun ze kréien ouni d'Integritéit vun de Proteinen ze kompromittéieren.

D'Implikatioune vun dësem Duerchbroch si bedeitend. Protein-Ligand Interaktiounen spillen eng entscheedend Roll a verschiddene biologesche Prozesser, dorënner Signaltransduktioun, Immunreaktiounen a Genreguléierung. D'Fäegkeet vun TRIP fir dës Interaktiounen an Echtzäit z'entdecken kéint d'Timeline fir Drogen- an Impfungstest verkierzen, wat potenziell zu méi séier a kosteneffektiver Entwécklung féiert.

Ausserdeem erfuerdert d'TRIP Technik méi kleng Probegréissten a méi niddereg Proteinkonzentratioune, wat et zu enger méi kosteneffektiver Optioun fir Test mécht. Dëse Fortschrëtt an der Proteinanalyse huet de Potenzial fir klinesch Tester ze revolutionéieren andeems se selwechten Dag Resultater mat méi héijer Genauegkeet liwweren.

D'Fuerschungsteam exploréiert och zousätzlech Uwendungen fir d'TRIP Method. Si hoffen d'chemesch Zesummesetzung vu Proteinen mat dëser Technik z'identifizéieren, wat Implikatioune fir DNA Analyse an aner biologesch Moleküle kéint hunn.

Insgesamt bitt d'Entwécklung vun der TRIP Technik eng villverspriechend Léisung fir d'Erausfuerderunge mat der Proteinanalyse. Mat senger Fäegkeet fir Schuedfräi Miessungen an relevante Konditiounen ze bidden, huet TRIP d'Potenzial fir verschidde Felder ze transforméieren, dorënner Drogenentwécklung, Impfungstest a klinesch Diagnostik.

Quellen:

- "Label-gratis Drogeninteraktiounsscreening iwwer Raman Mikroskopie" vum Narangerel Altangerel, Benjamin W. Neuman, Philip R. Hemmer, Vladislav V. Yakovlev, Navid Rajil, Zhenhuan Yi, Alexei V. Sokolov a Marlan O. Scully

- Ënnerstëtzt vum Air Force Office of Scientific Research (AFOSR), dem Office of Naval Research, der Robert A. Welch Foundation, TEES, den National Institutes of Health, an dem Texas A&M University X Grants Programm.