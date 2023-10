D'Geheimnis vu fréie helle Galaxien geléist: Bursty Star Formatioun

Den James Webb Weltraumteleskop (JWST) huet viru kuerzem Biller vun e puer vun de fréierste Galaxien vum Universum erfaasst, déi bannent e puer honnert Millioune Joer vum Big Bang geformt sinn. Dës Galaxien hu sech ze hell, ze grouss an ze evoluéiert fir hiren Alter erschéngen, wat de Standardmodell vun der Kosmologie erausfuerdert. Wéi och ëmmer, nei Fuerschung, déi am The Astrophysical Journal Letters publizéiert gouf, suggeréiert datt bursty Stärebildung, e Phänomen deen kuerz, intensiv Periode vu stellarer Gebuert an Doud involvéiert, gefollegt vu méi laangen, méi rouege Phasen, dëst Geheimnis erkläre kann.

D'Fuerscher hunn fortgeschratt Computersimulatioune vum Feedback of Relativistic Environments (FIRE) Projet benotzt fir dëst Thema z'ënnersichen. D'Simulatiounen hunn opgedeckt datt d'ausbréchlech Stärebildung déi iwwerraschend Hellegkeet auszeechnen, déi an de fréie Galaxien, déi vum JWST ageholl goufen, ausrechnen. Bursty Stärebildung ass heefeg a Low-Mass Galaxien a charakteriséiert sech duerch Ausbroch vu Stärebildung gefollegt vu Supernova Explosiounen, déi Gas ausstoen, dee spéider zréck fält fir nei Stären ze bilden. Wann d'Galaxien awer massiv genuch ginn, hält hir Schwéierkraaft d'Galaxis zesummen a bréngt se an e stännegen Zoustand, wat d'Ausstouss vu Gas verhënnert.

Wann bestätegt, géif dës Erklärung de Besoin fir Versiounen oder Upassunge vum Standardmodell vun der Kosmologie vermeiden. D'Resultater werfen Liicht op d'Physik vum kosmesche Sonnenopgang a fuerdere fréier Spekulatiounen iwwer de fréien Universum. Andeems hien zolidd Observatiounsbeweiser ubitt, huet de JWST eist Verständnis vun de physikalesche Detailer vu Galaxien staark erhéicht an erlaabt eis d'Physik vum fréien Universum ze iwwerpréiwen an ze studéieren.

