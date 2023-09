Aféierung Find Starlink: E Tool fir Starlink Satellitten an Echtzäit ze verfolgen an ze kucken

By

Hutt Dir jeemools gefrot, ob Dir dem Elon Musk seng Starlink Satellitte vun Ärer Plaz kënnt gesinn? Dank engem neien Tool mam Numm Find Starlink, kënnt Dir elo dës Satellitten an Echtzäit verfollegen a kucken. Wärend d'Starlink Kaart fir eng Zäit fir de Public verfügbar ass, gouf se haaptsächlech benotzt fir d'Ofdeckung a spezifesche Beräicher ze kontrolléieren. Wéi och ëmmer, Find Starlink hëlt et e Schrëtt méi wäit andeems d'Benotzer d'Siichtbarkeet vun de Satellitten, optimal Vuezäiten an assoziéiert Hellegkeetswäerter op Basis vun hirer Positioun oder Koordinaten gesinn.

Ee vun de faszinéierendsten Aspekter vun der Observatioun vun de Starlink Satellitten ass hir Erscheinung. Wann se zesumme gruppéiert sinn, bilden se eng String vu Luuchten, déi iwwer den Nuetshimmel strecken. Am Géigesaz zu anere Satellitten, déi als eenzel Liichtpunkte erschéngen, kreéiert d'Starlink Konstellatioun e faszinéierende visuellen Display.

Fannt Starlink erënnert d'Benotzer datt obwuel e Satellit iwwerhaapt schéngen kann, e Stärekoup vun hinnen fehlt ass zimlech heefeg. Dës Satellitte beweegen sech mat enger erstaunlecher Geschwindegkeet vun 300 Meilen pro Minutt, sou datt et einfach ass se ze verpassen, och wann Dir Är Vue richteg Zäit hutt. Also, sidd net decouragéiert wann Dir se net direkt en Abléck kritt.

Et ass wichteg ze notéieren datt Find Starlink en onofhängegt Tool ass an net offiziell mat SpaceX oder Starlink verbonnen ass. Amplaz benotzt et Koordinaten fir d'Weeër vun dëse Megakonstellatiounen ze verfolgen wéi se d'Äerd kreéieren.

Wann Dir interesséiert sidd fir de Wonner vum Elon Musk Starlink Satellitten ze gesinn, probéiert de Find Starlink. Gitt Är Plaz oder Koordinaten un, an entdeckt wéini a wou Dir e Bléck op dës faszinéierend Luuchte kënnt, déi iwwer den Himmel strecken.

Quellen: Keen