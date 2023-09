En Teenager Fuerscher Entdeckt e Wasp mat der Fäegkeet duerch Plastik ze boren

An enger bemierkenswäerter Entdeckung huet en Teenager Fuerscher mam Numm Matvey Nikelshparg fonnt datt eng Spezies vu parasitoid Wesp d'Fäegkeet huet duerch Plastik ze boren. Den Nikelshparg, deen eng Passioun fir d'Studie vu parasitoide Wespen huet, huet dës Entdeckung gemaach wärend hien Experimenter mat den Insekten a sengem Heemlabo gemaach huet.

D'Aart a Fro, Eupelmus messene, ass e klenge Wesp, deen typesch seng Eeër op oder an anere Bugs leet. Dës Wasps benotzen en Uergel genannt Ovipositor fir an gehärte Planzewachstums ze boren, bekannt als Gallen, déi d'Larven vun anere Wasp Arten schützen. Wéi och ëmmer, Nikelshparg observéiert datt den E. messene Wesp säin Ovipositor benotze konnt fir duerch e Plastiks Petri-Schale ze boren an en Ee ausserhalb vum Container ze leeën.

Nikelshparg huet seng Erkenntnisser am Journal of Hymenoptera Research gemellt. Hien huet Experimenter gemaach fir z'entdecken wat géif geschéien wann verschidde E. messene Wasps mat enger eenzeger Host-Larve an engem Petri-Schuel plazéiert goufen. Wärend déi meescht vun de Wëpsen direkt d'Larve attackéiert hunn, huet een Individuum gewielt, amplaz an d'Polystyrolmauer vum Plat ze bueren. Dëst Verhalen gouf an aacht vun 56 opgehuewe Wasps observéiert.

De Prozess vum Buer duerch Plastik huet iwwer zwou Stonne fir d'Weespe gedauert, während deenen se Pausen fir Mëttegiessen oder Waasser huelen. D'Fuerscher hunn och bemierkt datt d'Bohrbewegung vun der Wesp ënnerscheet vun hirem Buer a Gallen. Et huet geschéngt datt d'Wesp e flexibel Buerverhalen haten wann et ëm Plastiksflächen koum.

D'Kapazitéit vun dëse Wasps fir Plastik ze penetréieren stellt interessant Froen. Et ass onkloer wéi d'Wepfen déi glat Uewerfläch vum Petri-Schuel duerchbriechen, besonnesch well Rëss, déi se normalerweis a Gallen ausnotzen, net am Plastik präsent sinn. Zousätzlech bleift et onbekannt firwat aner verwandte Spezies net datselwecht Verhalen weisen.

Dës Entdeckung kéint méi breet Implikatioune hunn fir d'Punktéierungsinstrumenter vu verschiddenen Insekten ze verstoen, dorënner Moustiquen déi Krankheeten droen. Et kann souguer zu der Entwécklung vun neien chirurgeschen Ausrüstung féieren, inspiréiert vun de Buerfäegkeeten vun de Wasps.

