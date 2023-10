NASA fir Strange Metal Asteroid genannt Psyche ze entdecken

By

D'NASA fänkt op eng ambitiéis Missioun un fir en Asteroid mam Numm Psyche ze entdecken, dee gegleeft gëtt haaptsächlech aus Metall ze besteet. Leed vum Lindy Elkins-Tanton vun der Arizona State University, dës Missioun markéiert déi éischte Kéier datt d'NASA eng Welt mat enger Metalloberfläch besicht. Am Géigesaz zu fréiere Missiounen déi sech op Fiels, Äis oder Gas konzentréiert hunn, zielt d'Psyche Raumschëff Abléck an d'Bildung vu Planéiten mat metallräiche Kären.

Miessunge ongeféier d'Gréisst vu Massachusetts, gouf den Asteroid Psyche entdeckt am Joer 1852. D'Fuerscher schätzen datt e wéinst senger héijer Dicht aus ongeféier 30 bis 60 Prozent Metall besteet. Trotz der limitéierter Kenntnisser vu sengem kierperlechen Erscheinungsbild, wäert d'Raumschëff Biller erfaassen wann se den Asteroid am August 2029 erreecht.

Wëssenschaftler spekuléieren datt Psyche Kratere kéinte weisen, déi vun Eisenspikes ëmginn sinn, entstinn aus Impakt-generéierte geschmollte Metall verstäerkt. Den Asteroid kann och grouss Metallklippen an Iwwerreschter vu gréng-giel Lavastréim opdecken. Aktuell Observatioune erlaben Teleskopen nëmmen d'Psyche als Liichtpunkt ze gesinn, well se iwwer 150 Millioune Kilometer ewech an der baussenzeger Regioun vun der Haaptasteroidegurt tëscht Mars a Jupiter läit.

D'Psyche Raumschëff wäert vum Kennedy Space Center a Florida op der Spëtzt vun enger SpaceX Rakéit starten, mat der éischter Geleeënheet fir en Donneschdeg de Moien um 10:16 Auer EDT ze starten.

Dës Missioun stellt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir Wëssenschaftler méi déif an d'Bildung an d'Zesummesetzung vun Himmelskierper ze verdéiwen, an d'Geschicht vun eisem eegene Planéit säi Kär ze werfen.

Quellen:

- National Public Radio

– NASA/JPL-Caltech