Opzeechnunge goufen viru kuerzem gemaach, déi et eis erlaben d'Kläng vun engem vun den extensivsten an antike liewegen Organismen op der Äerd ze héieren. Pando, e massive Bësch geformt vun engem eenzege Bam, ass eng bemierkenswäert Planz déi zu der quaking Aspen Art gehéiert. Mat 47,000 Stämme déi all identesch DNA hunn, verbreet de Pando sech iwwer 100 Hektar zu Utah. Mat engem geschätzte Alter vu potenziell 12,000 Joer al, waacht dës kolossal lieweg Entitéit 6,000 Tonnen a bitt Bamähnlech Stämm déi bis zu 24 Meter tuerm.

De Soundkënschtler Jeff Rice huet mat Friends of Pando zesummegeschafft fir d'Kläng vun dësem verstoppten Organismus opzehuelen. En Hydrofon an engem Huel un der Basis vun enger Branche plazéiert an et op d'Wuerzelen vum Bam erof ze dréinen, huet de Rice e schwaache Klang entdeckt, souguer Schwéngungen während engem Donnerwieder erfaasst. De Kënschtler mengt datt d'Vibrationen duerch Millioune Blieder am Bësch verursaacht ginn, déi vibréieren an hir Schwéngungen duerch d'Branchen an d'Äerd iwwerdroen.

Dem Pando säi Rootsystem ass matenee verbonnen, wéi beweist duerch déi gefaange Kläng vun Daumen wann eng Branche vun enger Distanz getippt gouf. Wärend gemeinsame Rootsysteme bei Aspenarten heefeg sinn, steet Pando aus duerch seng bemierkenswäert Gréisst an Alter.

Dës onendlech Geleeënheet fir d'Kläng vum Pando ze lauschteren huet souwuel artistesch wéi wëssenschaftlech Potenzial. De Lance Oditt, de Grënner vu Friends of Pando, gesäit d'Potenzial fir dës Toundaten a wëssenschaftleche Studien ze benotzen fir de grousse verstoppte hydraulesche System besser ze verstoen ouni Schued ze verursaachen.

De Jeff Rice huet d'Bedeitung vun natierleche Kläng an Ëmweltstudien ënnerstrach, a behaapt datt se e Rekord vun der lokaler Biodiversitéit sinn a kënne benotzt ginn fir Ëmweltverännerungen ze moossen. Leider ass de Pando de Moment an engem Zoustand vu Réckgang wéinst mënschlechen Aktivitéiten wéi Habitatopklärung an d'Eradikatioun vu Raubdéieren, déi hëllefen, herbivore Populatiounen ze kontrolléieren. Dëst mécht Bedenken iwwer d'Zukunft vun dësem aussergewéinlechen Organismus an dem Ökosystem deen et ënnerstëtzt.

