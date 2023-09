By

Cinephile kënnen sech un de fiktiven Szenario am Film Night of the Living Dead erënneren, wou déi opsteigend Doudeg u Stralung vun enger Raumsond, déi vu Venus zréckkoum, zougeschriwwe ginn. Och wann et en erhuelsamen Konzept fir e Film ass, wëll d'NASA jidderengem versécheren datt hir rezent Missioun keng Zombien involvéiert. E Sonndeg huet d'Raumschëff OSIRIS-REx seng siwe Joer Ronn-Rees op den Asteroid 101955 Bennu erfollegräich ofgeschloss, eng Probe vu Fielsen a Stëbs zréck bruecht.

Den NASA Administrator Bill Nelson huet geklärt datt de Bennu e potenziell geféierlechen Asteroid ass wéinst senger schlanker Chance fir d'Äerd ze beaflossen. Dës Bezeechnung däerf awer net mat den Zombie-thematesche Gefore verwiesselt ginn, déi am George A. Romero sengem Film duergestallt ginn. De primäre Fokus vun dëser Missioun ass wäertvoll Informatioun iwwer déi fréi Zesummesetzung vun eisem Sonnesystem ze sammelen. D'Wëssenschaftler hoffen datt den Inhalt vum Asteroid Abléck an d'planetaresch Bildung, organesch Molekülen an d'Méiglechkeet vu flëssege Waasser bitt.

No enger dräi-Joer Rees huet OSIRIS-REx seng Probe Retour Kapsel iwwer Utah erofgelooss. D'Kapsel ass dunn duerch d'Atmosphär erofgaang an ass sanft op de Buedem gefall. D'Personal vun der NASA huet d'Kapsel mat Vorsicht ugetrueden, a garantéiert datt all Sécherheetsmoossnamen op der Plaz waren. Obwuel JAXA, déi japanesch Weltraumagence, schonn ähnlech Missiounen ouni Zwëschefall ofgeschloss huet, huet d'NASA extra Virsiichtsmoossname getraff fir potenziell Kontaminatioun ze vermeiden.

D'OSIRIS-REx Kapsel gouf direkt an e proppere Raum transferéiert a kontinuéierlech Stickstofffloss ënnerworf. Dëse Prozess zielt d'Rengheet vun der Probe fir Fuerschungszwecker z'erhalen. D'Haaptzil ass all potenziell Interaktioun mat der Äerd Matière ze vermeiden, net en Zombie Ausbroch am Johnson Space Center ze verhënneren.

Fir de Fuerschungsraum ze erweideren, plangt d'NASA bis zu e Véierel vun der Bennu Probe u Wëssenschaftler weltwäit ze verdeelen. D'OSIRIS-REx Team, besteet aus 233 Wëssenschaftler aus 38 Institutiounen, kritt en Deel vun der Probe. D'kanadesch Weltraumagence an d'JAXA kréien och méi kleng Portiounen, während d'Majoritéit am NASA Johnson Space Center fir zukünfteg Wëssenschaftler bewahrt gëtt.

Mëttlerweil fiert d'Raumschëff OSIRIS-REx seng Exploratioun weider an ass elo op seng nächst Destinatioun ënnerwee, den Asteroid 99942 Apophis. D'NASA Efforten fir d'Geheimnisser vum Weltraum ze verstoen sinn e laange Wee komm zënter dem Film Night of the Living Dead, awer sidd sécher, de Retour vun der OSIRIS-REx Missioun enthält keng Undead Kreaturen.

Quellen:

- [Night of the Living Dead] (https://youtube.com/watch?v=xj0O-fLSV7c&start=22&feature=oembed)

- NASA Twitter Kont