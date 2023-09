Gliese 367 b: En ultra-dichten Exoplanéit mat engem mysteriéisen Hierkonft

Astronomen hunn e bemierkenswäerten Exoplanéit mam Numm Gliese 367 b entdeckt, och bekannt als Tahay, deen hir Opmierksamkeet duerch seng eenzegaarteg Eegeschafte gefaangen huet. De Gliese 367 b gëtt als Ultrashort Period (USP) Planéit kategoriséiert, deen eng Ëmlafbunn ëm säi Stär a just 7.7 Stonnen ofgeschloss huet. Et ass ee vu bal 200 anere USP Planéiten déi bis elo identifizéiert goufen. Wéi och ëmmer, wat de Gliese 367 b ënnerscheet ass seng onheemlech Dicht, bal zweemol déi vun der Äerd.

Mat esou héijer Dicht gleewen d'Wëssenschaftler datt de Gliese 367 b bal komplett aus Eisen besteet, well säi Fielsmantel ewechgerappt gouf. D'Elisa Goffo, d'Haaptautor vun enger rezenter Etude iwwer Gliese 367 b, vergläicht et mat engem äerdähnleche Planéit ouni säi Fielsmantel.

De Gliese 367 b gouf am Ufank entdeckt mat Hëllef vun Daten vum Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) vun der NASA. Duerno Fuerschung huet Miessunge verbessert an eng méi genee Schätzung vu senger Mass a Radius geliwwert. D'Mass vum Planéit ass elo bestëmmt 63% vun der Äerd, a säi Radius ass 70% vun der Äerd.

Ee vun den interessanten Aspekter vum Gliese 367 b ass seng Hierkonft. Et ass héich onwahrscheinlech datt de Planéit a sengem aktuellen Zoustand entstanen ass. Eng Méiglechkeet ass datt et de Kär vun engem Planéit ass, dee säi Mantel duerch e katastrophal Event oder Kollisioune mat anere Protoplanéite während senger fréier Formation ewechgeholl huet. Eng aner Méiglechkeet ass, datt de Gliese 367 b vun enger Eisenräich Regioun an der protoplanetarescher Scheif ëmgi war, aus där se entstanen ass.

D'Recherche vu Goffo an hirem Team huet och d'Präsenz vun zwee méi Planéiten am Gliese 367 System opgedeckt: Gliese 367 c an d. D'Präsenz vun dësen zousätzleche Planéiten ënnerstëtzt d'Notioun datt USP Planéiten dacks a Systemer mat multiple Planéite fonnt ginn, wat op méiglech Bildungsszenarien hinweist.

De Gliese 367 b ass Member vun enger eenzegaarteger Klass vun Exoplanéite genannt Super-Mercuries. Dës Planéiten hunn eng Zesummesetzung ähnlech wéi déi vum Merkur awer si méi grouss a méi dichter. Gliese 367 b, besonnesch, ass den dichtsten USP Planéit bis elo entdeckt, mat engem Eisenkär, deen 91% vu senger Mass ausmécht.

Iwwerdeems de genau Urspronk vun Gliese 367 b bleift e Geheimnis, seng ongewéinlech Charakteristiken weider aktuell Modeller vun Planetareschen Formatioun erauszefuerderen. Weider Studien an Observatioune vun dësem faszinéierende Exoplanéit kënne wäertvoll Abléck an d'Bildung an d'Evolutioun vu Planéiten an extremen Konditiounen ubidden.

