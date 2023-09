Eng rezent banebriechend Entdeckung an der China Fujian Provënz huet d'Iwwerreschter vun engem 150 Millioune Joer ale Fujian-Dinosaurier genannt Fujianvenator prodigiosus enthüllt. Iwwerdeems den Archaeopteryx, eng Gattung vu Vullen Dinosaurier, laang als déi fréi Stuf vun der Vugel Evolutioun ugesi gouf, gëtt dësen nei fonnten Dinosaurier en Abléck an en entscheedende Moment an der Hierkonft vun de modernen Villercher a kéint e wesentleche Lück am fossille Rekord fëllen.

Fujianvenator prodigiosus, ongeféier d'Gréisst vun engem Poulet, besëtzt verlängert Been a Flügelähnlech Waffen. Säi Kierper huet morphologesch Charaktere mat Avialanen, Troodontiden an Dromaeosauriden gedeelt, awer et huet déi néideg Adaptatiounen fir de Fluch gefeelt. Amplaz, seng hyper-laang hënnescht Been suggeréieren datt et en héichqualifizéierte Leefer war, méiglecherweis fäeg duerch Sumpf ze waden.

Trotz der onvollstänneger Erhaalung vu sengem Skelett, d'Fuerscher theoretiséieren datt d'Untersuchung vun den Zänn vum Fujianvenator prodigiosus Hiweiser iwwer seng ökologesch Gewunnechten opzeweise konnt. Wann Unzeeche vu Webbing fonnt ginn, géif et uginn datt dësen Avian Dinosaurier d'Fäegkeet hat fir aquatesch Ëmfeld ze navigéieren. Wéi och ëmmer, den Zoustand vun den Zifferen mécht et schwéier dësen Aspekt ze bestätegen.

Dës Entdeckung bitt weider Beweiser datt bis zur Zäit vum Archaeopteryx, Dinosaurier schonn a verschidden Aarte vu Villercher diversifizéiert hunn. Andeems Dir den evolutive Wee vun dësen antike Kreaturen versteet, kréien d'Fuerscher wäertvoll Abléck an d'Origine vun de Villercher, déi haut existéieren.

D'Resultater vun dëser Etude goufen an der Zäitschrëft Nature publizéiert, déi e wesentleche Bäitrag zum wuessende Kierper vu Wëssen ronderëm d'Evolutioun vu Villercher ubidden. Dës Entdeckung bestätegt d'Verbindung tëscht Dinosaurier a Villercher, beliicht de komplizéierte Web vum Liewen an déi bemierkenswäert Transformatiounen, déi iwwer Millioune vu Joer geschitt sinn.

Quellen:

- The Weather Channel: [Artikeltitel](Quell)

– Natur: [Artikeltitel](Quell)