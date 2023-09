Kosmesche Liichtschalter: Stär, deen an d'Schwaarz Lach gesaugt gëtt, weist brillant Blëtzer

Astronomen hunn eng interessant Entdeckung iwwer e Stär gemaach, deen 500 Millioune Liichtjoer ewech läit. Dëse Stär, genannt Swift J0230, ass ongeféier d'Gréisst vun eiser Sonn a gëtt no an no vun engem klenge schwaarze Lach verschlësselt. Den interessanten Aspekt vun dësem Phänomen ass datt d'Astronomen brillant Blëtz observéiert hunn, déi d'Evenement begleeden. Dës Blëtzer blénken hell fir eng Period vu siwe bis 10 Deeg an stoppen dann op eemol op, wéi d'Flicken vun engem Liichtschalter. Ongeféier e Mount méi spéit widderhëlt dat schwaarzt Lach de Prozess mam Stär.

D'Stärenausfallmass op dës Manéier gëtt als e wäissen Zwerg kategoriséiert, an de Prozess ass bekannt als Gezäite-Stéierungsevenement. Nëmmen ongeféier 100 esou Evenementer goufen bis elo observéiert. Et ass net ongewéinlech datt Stären deelweis duerch schwaarz Lächer wéi dës zerschmiert ginn, mat Fuerschung suggeréiert datt dës deelweis Stéierunge souguer méi heefeg kënne sinn wéi komplett. Wéi och ëmmer, fréiere Fäll vu partielle Stéierunge sinn entweder all puer Stonnen oder eemol am Joer geschitt. D'Entdeckung vum Swift J0230 bitt en Zwëschenszenario.

D'Fuerscher nennen dës Entdeckung eng "serendipitous Entdeckung", well fréier Observatioune net dat stéierend Event festgestallt hunn. Éischt Observatioune am Juni hunn e séiere Réckgang vun der Hellegkeet vum Stär um véierten Dag opgedeckt, an nëmmen 20 Kilosekonnen (57 Stonnen) ëm e Faktor vun 15.8 erofgaang. De Stär gouf dunn schwéier ze observéieren. D'Fuerscher gleewen datt de Swift J0230 nieft dem Zentrum vun der Galaxis läit, wou typesch schwaarz Lächer fonnt ginn, gläichzäiteg mat der Lag vun enger Supernova vum Typ II, deen am Joer 2020 entdeckt gouf. D'Méiglechkeet, datt et eng Stäreexplosioun ass, gëtt als onwahrscheinlech ugesinn.

Dat schwaarzt Lach dat de Swift J0230 verbraucht wunnt an enger klenger Galaxis genannt 2MASX J02301709+2836050 an huet eng Mass vun ongeféier 10,000 bis 100,000 Mol déi vun der Sonn. Dës Etude markéiert déi éischt Observatioun vun engem Stär an der Gréisst vun eiser Sonn, déi duerch e schwaarzt Lach gerappt gëtt. D'Fuerscher zielen ze verstoen firwat dëse Stär nëmmen deelweis gestéiert ass, well dat aktuellt Verständnis vu stéierenden Eventer suggeréiert datt d'Proximitéit vun engem Stär zu engem schwaarze Lach d'Ausmooss vu sengem Schredder bestëmmt. D'Dicht vum Stär schéngt och e wesentleche Contributiounsfaktor ze sinn.

