Wëssenschaftler, déi no Beweiser vu vergaangene Bewunnbarkeet um Mars sichen, wëllen hir Opmierksamkeet op en antike Schlammsee konzentréieren, laut neier Fuerschung. Wärend Regioune mat villen Sedimenter allgemeng als gutt Ausgangspunkte fir d'Sich ugesi ginn, seet d'Etude datt d'Untersuchung vun der Quell vun de Sedimenter, anstatt d'Regiounen, wou se gefloss sinn, méi fruchtbar kënne sinn.

D'Fuerscher proposéieren datt d'Hydraotes Chaos Regioun, eng Ënnerregioun vun Oxia Palus, en antike Schlammséi enthält, dee verstoppte Beweiser vum vergaangene Liewen kéint halen. De Schlammséi, geformt duerch Entladunge vu Gasbelaaschte Schlammsteenstratigraphie viru bal 4 Milliarde Joer, bitt en eenzegaartegen Abléck an antike Aquifermaterialien.

Am Géigesaz zu de riesegen Iwwerschwemmungskanälen, déi de Mars iwwerdecken, vereinfacht de flaach Basin am Hydraotes Chaos d'Untersuchung vu Mars-Aquiferen a reduzéiert de Risiko vun der Iwwerlandssedimenter Acquisitioun. Ausserdeem kann d'Ënnerfläch vum Mars bewunnbar bliwwe sinn, och nodeems d'Uewerfläch vum Planéit ongastfrëndlech gouf. Dofir kann d'Erfuerschung vun de Sedimenter am Schlammséi Beweiser vum Liewen aus der geologescher Vergaangenheet vum Mars entdecken.

D'NASA Ames betruecht d'Plain vum Hydraotes Chaos als méiglech Landungsplaz fir eng zukünfteg Missioun déi sech op d'Sich no Biomarker konzentréiert, speziell Lipiden, déi d'Potenzial hunn Milliarde vu Joer um Mars z'erhalen. D'Regioun präsentéiert och aner faszinéierend Features, wéi verbreet Schlammvulkaner an Diapiren, déi Abléck an de Mars ënnerierdesche Prozesser a Strukturen ubidden.

Dës Fuerschung werft Liicht op déi komplex Geologie vum Mars a betount d'Wichtegkeet vun der Untersuchung vu sedimenträiche Regiounen, wéi den antike Schlammséi am Hydraotes Chaos, an der Sich no Beweiser vu vergaangene Bewunnbarkeet a potenziellen Zeeche vum Liewen z'entdecken.

