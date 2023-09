Thiol Liganden Afloss op d'Assemblée vu Metal Nanocluster

Metall Nanocluster, déi kleng kristallin Strukture sinn, déi e puer bis Honnerte vu Metallatome enthalen, hunn eenzegaarteg Eegeschaften, déi se villverspriechend fir verschidden Uwendungen maachen. Viru kuerzem hunn d'Fuerscher vun der Anhui Universitéit d'Versammlung vu Gold-Sëlwer (Au9Ag6) Nanocluster iwwerpréift mat zwee verschiddenen Thiolliganden, SPhpOMe a SPhoMe. D'Zil war ze verstoen wéi déi spezifesch Wiel vu Ligand d'Synthese an d'atomar Struktur vun den Nanocluster beaflosst.

D'Team huet entdeckt datt d'Nanocluster verschidde méi héich Uerdnung Supergitterstrukturen geformt hunn ofhängeg vun der Thiolligand déi benotzt gëtt. D'Au9Ag6-SPhpOMe Nanocluster arrangéiert an engem ABAB Muster, während d'Au9Ag6-SPhoMe Nanocluster an engem ABCDABCD Muster versammelt sinn. Dësen Ënnerscheed an der Struktur entsteet aus der Verpackung vu Gold a Sëlweratome am Kär vum Nanocluster, dee vum benotzte Ligand beaflosst gouf.

Ausserdeem hunn d'Fuerscher observéiert datt d'optesch Eegeschafte vun den Nanocluster och ofhängeg vun der Ligand variéieren. D'Fotolumineszenzintensitéit vun Au9Ag6-SPhoMe Nanocluster war méi grouss wéi déi vun Au9Ag6-SPhpOMe Nanocluster. Dësen Ënnerscheed an opteschen Eegeschafte gouf zu de verstäerkte netkovalente Bindungsinteraktiounen an den Au9Ag6-SPhoMe Nanocluster zougeschriwwen.

D'Auswierkunge vun Thiol Liganden op Nanocluster Assemblée verstoen gëtt wäertvoll Abléck fir den Design vun Nanomaterialien mat personaliséierte Strukturen an Eegeschaften. D'Fuerscher hoffen, dëst Wëssen an Zukunft ëmzesetzen fir Nanocluster mat personaliséierten Eegeschafte fir verschidden Uwendungen ze kreéieren, besonnesch am Beräich vun der Optik.

Dës Etude betount d'Wichtegkeet vun der atomarer Präzisioun an der Nanowëssenschaften an ënnersträicht d'Roll vun der Ligand-Ingenieur bei der Kontroll vun der Versammlung vun Nanocluster. Andeems Dir e bessert Verständnis vu Struktur-Eegeschaftskorrelatiounen kritt, kënnen d'Fuerscher nei Méiglechkeete fir Nanomaterialien mat verstäerkter Leeschtung opmaachen.

