Fuerscher féieren Quantesimulatioun vum Reverse Time Flow mat Entanglement

Fuerscher vun der University of Cambridge hunn eng interessant Entdeckung am Räich vun der Quantemechanik gemaach. Duerch d'Manipulatioun vun de Quanteverrécklunge konnte si simuléieren wat geschéie kéint wann de Floss vun der Zäit ëmgedréint wier. Leed vum David Arvidsson-Shukur vum Hitachi Cambridge Laboratory, huet d'Team hir Theorie mat der Quantemetrologie verbonnen, e Feld dat d'Quantetheorie benotzt fir héich sensibel Miessunge ze maachen. D'Experiment involvéiert zwee Partikelen ze verwéckelen, vun deenen een manipuléiert gouf fir de vergaangene Staat vum aneren Partikel ze änneren, sou datt d'Resultat vum Experiment geännert huet.

Entanglement bezitt sech op wann eng Grupp vu Partikelen identesch Quantezoustand deelt och nodeems se duerch grouss Distanzen getrennt sinn. Dëst Phänomen ënnersträicht de Quantecomputer, wou entangled Partikele benotzt gi fir komplex Berechnungen auszeféieren. Wärend d'Konzept vu Partikelen, déi zréck an d'Zäit reesen, de Sujet vun der Debatt war, werft d'Approche vum Cambridge Team nei Liicht op d'Méiglechkeeten.

D'Simulatioun vum Team huet bewisen datt et theoretesch méiglech ass, vergaangen Handlungen retroaktiv z'änneren mat der Quanteverbesserungsmanipulatioun. Zum Beispill, si illustréiert wéi een e Kaddo un eng aner Persoun op Dag eent kéint schécken ouni seng Wonsch Lëscht bis Dag zwee ze wëssen, awer nach fäerdeg bréngen ze änneren, wat op Dag XNUMX geschéckt gouf baséiert op der kritt Informatioun. Dës Innovatioun mécht potenziell Uwendungen am Quantecomputer an aner Technologien op.

D'Experiment huet eng 75% Chance vum Echec fir den observéierten Effekt opgedeckt, dat heescht datt de gewënschte Resultat nëmmen an engem vu véier Runen erreecht gouf. Fir dëst ze reduzéieren, hunn d'Fuerscher virgeschloen, vill verwéckelt Photonen ze schécken an e Filter ze benotzen fir onkorrigéiert Photonen ze läschen, fir sécherzestellen datt e puer schlussendlech déi aktualiséiert Informatioun droen. Wärend d'Team klärt datt hir Aarbecht net traditionell Zäitrees erméiglecht, stellt et eng bedeitend Exploratioun an d'Fundamenter vun der Quantemechanik an e Mëttel fir vergaange Feeler fir eng besser Zukunft ze korrigéieren.

D'Studie gouf vu verschiddene Stëftungen an Organisatiounen ënnerstëtzt, dorënner d'Schweden-Amerika Foundation, Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College, an den Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Quell: Cambridge University, Physical Review Letters