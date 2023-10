Antike Solarstuerm stellen eng potenziell Bedrohung fir d'Infrastruktur vun der moderner Welt

Laut enger rezenter Etude vun der Royal Society publizéiert, huet d'Äerd e massive Sonnestuerm virun ongeféier 14,300 Joer erlieft, an d'Wëssenschaftler warnen datt en anert Evenement vun dëser Gréisst relativ séier ka geschéien. Wärend "relativ geschwënn" e Begrëff ass, deen a Bezuch op geologesch Zäitskalen benotzt gëtt, weist Radiocarbon Testen datt ähnlech Eventer ongeféier eemol all 1,000 Joer optrieden.

Lead Autor vun der Etude, Edouard Bard, ënnersträicht den zerstéierende Impakt esou en Event op d'haut Energie an Internet Netzwierker hätt. Hie warnt datt e modernt Optriede vu sou engem Sonnestuerm bedeitend Stéierunge fir Kommunikatioun a Rees verursaache wäert.

Wärend engem Sonnestuerm schwächt d'Sonn säi Magnéitfeld, wat zu massive Sonnefakelen a Coronal Mass Ejections (CMEs) resultéiert. Opgelueden Partikele ginn emittéiert a kënne schwéiere Schued un alles op hirem Wee verursaachen. Och wann et keng opgeholl Zeien vun engem Stuerm esou staark ass wéi dee vun de Fuerscher festgestallt gouf, ass d'1859 Carrington Event bekannt als dat stäerkst Event dat jeemools opgeholl gouf. Och wann et Telegrafoperateuren uechter d'USA elektrokutéiert huet, war et wesentlech méi schwaach wéi de Stuerm dee virun 14,300 Joer geschitt ass.

Tracéiere vun der Existenz vun antike Sonnestuerm erfuerdert en herkuleschen Effort vun der interdisziplinärer Wëssenschaft. Radiocarbon Miessunge vu fossiliséierte Beem ënner franséische Flossbetter an Äiskären a Grönland hunn déi néideg Donnéeën zur Verfügung gestallt. D'Methodologie, déi benotzt gëtt, gëtt dem japanesche Physiker Fusa Miyake zougeschriwwen, deen et am Joer 2012 entwéckelt huet. Dofir ginn dës Superstuerm elo als Miyake Events bezeechent.

Och wann de potenzielle Schued esou e Stuerm eiser moderner Welt verursaache kann, bleift onsécher, de Benjamin Pope, en Astronom vun der University of Queensland, ënnersträicht d'Noutwendegkeet fir weider Fuerschung iwwer dës Eventer. Hien argumentéiert datt och wa se eemol all dausend Joer optrieden, et entscheedend ass ze investéieren an se ze verstoen an virauszesoen, souwéi hir Effekter ze reduzéieren.

Quellen:

- D'Royal Society Etude

- D'Washington Post