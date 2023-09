Wëssenschaftler Entdeckt wéi Marine Reptilien laang Hals séier evoluéiert hunn

Wëssenschaftler hunn opgedeckt wéi verschidde Marine Reptilien an der prehistorescher Ära laang Hals séier entwéckelt hunn. Duerch d'Studie vun de Fossilien vun engem Marine Reptil genannt Chusaurus xiangensis, Fuerscher aus China a Groussbritannien hunn erausfonnt datt dës fréi Reptilien nei Wirbelen un hir Wirbelen bäigefüügt hunn, wat d'Verlängerung vun hiren Hals erlaabt.

Am Ufank waren d'Fuerscher net sécher, ob C. xiangensis e Pachypleurosaur war wéinst sengem relativ kuerzen Hals. Wéi och ëmmer, weider Analyse huet seng Klassifikatioun bestätegt. Fir d'Entwécklung vu laangen Hals besser ze verstoen, hunn d'Wëssenschaftler d'Fossilien vun Eosauropterygien verglach, d'Grupp, déi Pachypleurosauren enthält, aus verschiddene Perioden vun der Triassic Ära.

D'Studie huet opgedeckt datt d'Verhältnis vun der Torsolängt an der Halslängt an dëse Reptilien vu 40% op 90% bannent ongeféier 5 Millioune Joer eropgaang ass. No dëser Period huet de Wuesstum vun hiren Hals verlangsamt, wat suggeréiert datt se eng optimal Längt fir hire Liewensstil erreecht hunn.

Déi fréi laanghalseg Reptilien hate manner Wirbelen am Verglach zu hire spéidere Familljememberen. Iwwerdeems Chusaurus haten 17 Wirbelen, spéider pachypleurosaurs haten 25. Puer Plesiosaurs aus der Spéit Kretaceous Period haten nach méi Wirbelen, mat Elasmosaurus mat 72 Wirbelen.

D'Fuerscher spekuléieren datt dës verlängert Hals et erlaabt hunn d'Reptilien effektiv hir Prouf ze fangen, wéi Garnelen a klenge Fësch. D'Fähigkeit fir séier séier schwammen ze räissen war méiglecherweis avantagéis fir hir Iwwerliewe. Dës evolutiv Adaptatioun gouf méiglecherweis duerch d'Massausstierwenevent bekannt als de Grousse Stierwen gedriwwen, dee virun der Trias Period geschitt ass. Déi séier Evolutioun vu Marine Reptilien während der Erhuelungsperiod beliicht hir Widderstandsfäegkeet an Adaptabilitéit vis-à-vis vun katastrophalen Eventer.

Als Schlussfolgerung, d'Entdeckung wéi d'Marine Reptilien laang Hals evoluéiert hunn, gëtt wichteg Abléck an d'Evolutiounsgeschicht vun dësen antike Kreaturen a werft Liicht op hir Iwwerliewensstrategien an enger verännerter Welt.

