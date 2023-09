D'Entdeckung vu vulkanesche Geheimnisser: Decodéiere vun der 2021 La Palma Eruptioun

Den Ausbroch vun 2021 op der spuenescher Insel La Palma huet déi verstoppte Geheimnisser vun engem ënnerierdesche Vulkansystem opgedeckt. Dësen Ausbroch, deen déi éischt vulkanesch Aktivitéit op der Insel a 50 Joer markéiert huet, huet extensiv Schied u Gebaier an Akerland verursaacht, awer duerch rechtzäiteg Evakuéierunge kee Liewensverloscht. Elo studéieren d'Wëssenschaftler déi kristallin Kapselen an der gehärtert Lava fir Abléck an d'bannenzeg Aarbecht vun der Äerd ze kréien.

Duerch d'Analyse vun de Kristalle, déi an der Lava fonnt goufen, kënnen d'Wëssenschaftler d'Art vu Magma a seng Quell déif an der Äerd bestëmmen. Dës Informatioun, kombinéiert mat seismeschen Donnéeën vun Äerdbiewen, déi duerch bewegt Magma verursaacht ginn, kënnen d'Wëssenschaftler hëllefen d'Art an d'Intensitéit vun zukünfteg Ausbroch virauszesoen. Dës forensesch Untersuchung vun der Lava wäert e "véierdimensionalen Video" vun der Vergaangenheet, der heiteger an der Zukunft vum Vulkan ubidden.

Vulkanologen, déi d'La Palma Ausbroch studéiert hunn, haten déi eenzegaarteg Geleeënheet fir frësch Lava-Proben direkt vun der Ausbrochplaz ze sammelen, och wann de geschmollte Fiels duerch populéiert Gebidder fléisst. Verschidde Technike goufe benotzt fir Proben ze kréien, vu Schaufel oder Pincer-ähnleche Metallklauen ze benotzen bis provisoresch Probearme gemaach aus pronged Pole. D'Lavastauer goufen séier a Waasser geläscht fir hir chemesch Zesummesetzung ze erhaalen.

Zousätzlech fir d'Lava ze studéieren, hunn d'Wëssenschaftler pyroklastesch Matière gesammelt, d'vulkanesch Schutt, déi während Ausbroch verdriwwen sinn. Dës Debris liwwert wäertvoll Abléck an den eruptive Prozess. Während dem Ausbroch waren Äerdbiewen heefeg, wat den Opstieg vu Magma ënner der Uewerfläch uginn.

Duerch d'Dekodéierung vun de Geheimnisser, déi an de Kristalle verstoppt sinn, an den Eruptivprozess an Echtzäit ze studéieren, hoffen d'Wëssenschaftler zukünfteg vulkanesch Aktivitéit besser ze verstoen an virauszesoen. Dës Fuerschung ass entscheedend fir Gemeinschaften ze schützen déi a vulkanesche Beräicher liewen an de potenziellen Impakt vun zukünfteg Ausbroch ze reduzéieren.

Definitiounen:

- Magma: geschmollte Fiels ënner der Äerduewerfläch

- Pyroklastesch Matière: Vulkanesch Schutt, déi während Ausbroch verdriwwen ginn

- Seismesch Daten: Daten gesammelt vun Äerdbiewen

