Touristen aus der ganzer Welt hu vläicht op engem verluerene Kontinent Vakanz gemaach ouni et iwwerhaapt ze realiséieren. Bekannt als Greater Adria, ass dëse Kontinent aus Nordafrika viru bal 250 Millioune Joer ofgebrach a lues a lues ënner Südeuropa ënnergaangen, dorënner Regiounen wéi d'Alpen, d'Apenninen, de Balkan a Griicheland.

Nom Douwe van Hinsbergen, Professer fir Global Tektonik a Paleogeographie op der Utrecht Universitéit, ass e schmuele Sträif vun Turin bis op d'Ferse vun Italien deen eenzegen verbleiwen siichtbaren Deel vun der Greater Adria. Hien bemierkt spilleresch datt Touristen onbewosst hir Vakanzen op dësem verluerene Kontinent verbréngen anstatt Atlantis.

D'Entdeckung vun engem verluerene Kontinent ass net onendlech. Zealandia, och Te Riu-a-Māui an der Māori Sprooch genannt, ass en anert Beispill. Et war gemellt fir 375 Joer verluer bis Geologen hir Existenz bestätegt 2017. Zealandia, mat enger Fläch vun 1.89 Millioune Quadratkilometer, war eemol Deel vum Superkontinent Gondwana, deen Western Antarktis an Ost-Australien iwwer 500 Millioune Joer abegraff huet.

Den Abel Tasman, en hollännesche Geschäftsmann a Séifuerer, huet anscheinend Zealandia am Joer 1642 entdeckt wärend hien nom "Grouss Südkontinent" gesicht huet. Et huet sech vu Gondwana ofgetrennt a gouf schlussendlech ënner Waasser, mat nëmmen e klengen Deel iwwer Waasser ze gesinn. Zealandia déngt als Erënnerung un Geologen datt och eppes scheinbar offensichtlech fir eng laang Zäit verstoppt ka bleiwen.

