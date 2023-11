Déi lescht Woch huet de russesche President Vladimir Putin eng Versammlung mat Industrieleit aberuff fir d'Entwécklung vun der russescher Wirtschaft ze diskutéieren, mat engem spezifesche Fokus op d'Raumindustrie. Ënnert den diskutéierten Themen waren d'Sphere Breetbandkonstellatioun, d'Amur LNG reusable Rakéit, an den Transport Energy Module - en innovativen nuklear ugedriwwene Raumlift. Wärend der Versammlung huet de President Putin d'Wichtegkeet vun der geplangter russescher Raumstatioun betount an huet Pläng fir de Start vun hirem éischte Modul bis 2027 ugekënnegt.

Momentan ass China dat eenzegt Land mat enger eegener operationeller Raumstatioun. Déi russesch Orbital Station (ROS) soll dat änneren. Den éischte Modul vu ROS wäert als kombinéierte Kraaft- a wëssenschaftleche Modul déngen, an et gëtt vu Kosmonaute besat, déi gewielt gi mat engem Selektiounsprozess ähnlech wéi dee vun der International Space Station (ISS). Nieft der Entwécklung vu ROS schafft Russland och un der Verbesserung vun der Progress Raumschëff, déi als Navette op d'ISS wierkt, an en neit Transportschëff mam Numm Eagle z'entwéckelen. Interessanterweis huet de ROS Chef Designer Vladimir Kozhevnikov verroden datt et keng Pläng sinn fir eng Kaffismaschinn fir d'Crewmemberen op ROS ze produzéieren.

Op der International Space Station verbrauchen Astronauten de Moment rekonstituéierte Kaffi, e Prozess deen Null-Schwéierkraaftmanöver a speziell entworf Container involvéiert. Wéi och ëmmer, et war eng Zäit wou d'ISS seng eege Kaffismaschinn hat. Am Joer 2015 gouf d'ISSpresso Maschinn op d'Raumstatioun transportéiert an installéiert vun der ESA Astronaut Samantha Cristoforetti, déi hir Notzung an engem Video demonstréiert huet. Entwéckelt an Zesummenaarbecht mat Agrotec, Lavazza, an der italienescher Weltraumagence (ASI), war d'ISSpresso Maschinn déi éischt Kapsel Kaffismaschinn entworf fir déi eenzegaarteg Mikrogravitatiounsëmfeld vum Weltraum.

D'Maschinn benotzt Lavazza Kapselen speziell fir d'Äerd gemaach, an eng nei Technologie gouf entwéckelt fir den hydraulesche System ze spülen nodeems all Kaffi gegoss gouf. Dëse Botzprozess huet en Drockdifferenz an engem speziellen Pouch erstallt, deen den onverkennbaren Aroma fräigelooss huet wann e Stréi agebaut gouf. Wärend déi experimentell Kaffismaschinn als Erfolleg ugesi gouf, gouf se 2017 op d'Äerd zréckgezunn an zënterhier gouf et keng Kaffismaschinn am Weltraum.

FAQ:

Q: Wéini gëtt den éischte Modul vun der russescher Raumstatioun erwaart?

A: Den éischte Modul vun der russescher Raumstatioun ass geplangt fir 2027 ze starten.

Q: Wéi eng Zweck wäert den éischte Modul déngen?

A: Den éischte Modul vun der russescher Raumstatioun wäert als kombinéiert Kraaft a wëssenschaftleche Modul funktionnéieren.

Q: Ginn Kosmonauten ausgewielt fir Operatiounen u Bord vun ROS op eng ähnlech Manéier wéi d'ISS?

A: Jo, Kosmonaute gi fir Operatiounen u Bord vun ROS gewielt an engem Selektiounsprozess ähnlech wéi dee vun der International Space Station.

Q: Huet et eng Kaffismaschinn op der International Space Station?

A: Jo, d'ISSpresso Maschinn gouf 2015 op der International Space Station installéiert, awer gouf 2017 op d'Äerd zréckgezunn.

Q: Gëtt et eng Kaffismaschinn op der russescher Orbital Station?

A: Laut ROS Chef Designer Vladimir Kozhevnikov sinn et am Moment keng Pläng fir eng Kaffismaschinn fir d'Crewmemberen op ROS ze produzéieren.