D'NASA huet de 16. Oktober eng visuell attraktiv Infografik verëffentlecht, déi e betreffend Thema beliicht, dat katastrophal Konsequenze kéint hunn. D'Aufgab op der Hand, bekannt als "Planetary Defense", beinhalt d'NASA d'Aen op Asteroiden ze halen, déi potenziell mat der Äerd kollidéiere kënnen, a verbreet Zerstéierung ähnlech wéi d'Schicksal vun den Dinosaurier verursaachen. Wéi och ëmmer, dës Asteroiden z'entdecken ass e komplizéierte Prozess well se kee Liicht ausstoen.

Glécklecherweis waren nei Teleskope speziell fir Asteroide Juegd entworf an dëser Missioun instrumental. Am August 2023 ginn et schonn 32,000 Äerdno-Asteroide bekannt. Den Effort fir dës Asteroide ze lokaliséieren an ze verfolgen ass luewenswäert, mat iwwer 405 Milliounen Observatioune vu béiden Amateur- a professionnelle Astronomen, déi dem Minor Planet Center, en zentralen Hub fir d'NASA seng Planetaresch Verteidegungsstrategie presentéiert goufen.

Leider weisen d'Statistiken, déi an der Infographic presentéiert ginn, eng beonrouegend Realitéit. Vun den 32,000 bekannten Äerdno-Asteroide si méi wéi 10,000 méi grouss wéi 140 Meter am Duerchmiesser. Wann ee vun dëse mat der Äerd kollidéiert, kéint et potenziell eng ganz Stad auswëschen. Am Verglach gouf de Chelyabinsk Meteor, deen 2013 a Russland Schued verursaacht huet, op héchstens 20 Meter geschat.

D'Infografik weist och drop hin, datt aus de geschätzte 14,000 140 Meter breet Asteroiden, déi nach entdeckt goufen, ee vun hinnen op engem Kollisionskurs mat der Äerd kéint sinn. Zousätzlech sinn et nach ongeféier 50 Asteroide mat engem Duerchmiesser vun 1 Kilometer nach onentdeckt. Den Impakt vun engem Asteroid vun dëser Gréisst kéint katastrophal Implikatioune fir Zivilisatioun hunn.

D'Verantwortung vun der planetarescher Verteidegung fällt net nëmmen op d'NASA, mee op e Kollektiv vun Organisatiounen. D'Infographic déngt als Erënnerung datt et nach Aarbecht ass fir d'Sécherheet vun der Mënschheet ze garantéieren. Och den einfachen Akt vun Informatioun iwwer Infografik ze vermëttelen kann Individuen inspiréiere fir op d'Juegd no Asteroiden matzemaachen, an d'Efforte vun der planetarescher Verteidegung bäidroen.

