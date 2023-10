Et ginn Dausende vu potenziell geféierlechen Asteroiden, déi Stied zerstéiere kënnen

D'NASA's Planetary Defense Divisioun ass verantwortlech fir Asteroiden z'entdecken an ze verfolgen déi potenziell mat der Äerd kollidéiere kënnen a verbreet Zerstéierung verursaachen. Och wann d'Aufgab einfach ka schéngen, ass et tatsächlech zimlech Erausfuerderung. Asteroide strahlen kee Liicht aus, sou datt se typesch festgestallt ginn wann d'Sonneliicht vun hirer Uewerfläch reflektéiert a vun Teleskope gefaange gëtt, déi den Nuetshimmel observéieren. Viru kuerzem ass et eng Erhéijung vun der Unzuel vun Teleskope ginn, déi speziell fir Asteroiden entworf sinn.

Laut enger NASA Infographic, déi am Oktober 2023 verëffentlecht gouf, ginn et momentan 32,000 bekannte Near-Earth Asteroiden. Den Effort fir dës Asteroide z'identifizéieren an ze verfolgen ass bemierkenswäert, mat iwwer 405 Milliounen Observatioune vu béiden Amateur- a professionnelle Astronomen an de Minor Planet Center, en zentralen Hub fir d'NASA seng Planetaresch Verteidegungsstrategie.

Wéi och ëmmer, d'Infographic enthält e puer beonrouegend Statistiken. Vun den 32,000 no-Äerd Asteroiden hu méi wéi 10,000 en Duerchmiesser méi wéi 140 Meter. Wann ee vun dësen Asteroide op d'Äerd géif schloen, da wier et fäeg eng ganz Stad ze läschen. Fir dëst an d'Perspektiv ze setzen, gouf den Asteroid, deen den Chelyabinsk Distrikt a Russland am Joer 2013 getraff huet, op 20 Meter Duerchmiesser geschat, an huet bedeitend Schued a Verletzungen verursaacht.

Wat nach méi alarméierend ass, ass datt d'NASA Experten gleewen datt mir nëmme manner wéi d'Halschent vun de potenziell geféierleche 140 Meter breet Asteroiden fonnt hunn. Si schätzen datt et nach méi wéi 14,000 vun dësen Asteroiden entdeckt ginn. Zousätzlech ginn et ongeféier 50 Asteroide mat engem Duerchmiesser vun 1 Kilometer, déi net fonnt goufen. En Impakt vun engem Asteroid vun dëser Gréisst kéint katastrophal Konsequenzen hunn wäit iwwer d'Zerstéierung vun enger eenzeger Stad.

D'planetaresch Verteidegungsgemeinschaft, déi Organisatiounen ausserhalb vun der NASA enthält, steet virun enger beängschteger Aufgab fir d'Sécherheet vun der Mënschheet ze garantéieren. All Effort, egal wéi kleng, spillt eng entscheedend Roll an dëser Missioun. Déi faszinéierend Infografik déngt als Erënnerung un d'Wichtegkeet vu weideren Efforten fir potenziell geféierlech Asteroiden z'identifizéieren an ze verfolgen.