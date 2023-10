By

Eng rezent Etude vu Fuerscher op enger prestigiéiser Universitéit huet d'Liicht op déi positiv Auswierkunge vun der Übung op d'mental Gesondheet beliicht. D'Studie, déi eng grouss Probegréisst vun iwwer 1,000 Participanten enthält, huet festgestallt datt regelméisseg kierperlech Aktivitéit d'allgemeng mental Wuelbefannen wesentlech verbesseren kann.

D'Fuerscher definéiert Übung als all Form vu kierperlecher Aktivitéit déi d'Herzfrequenz erhéicht an d'Verëffentlechung vun Endorphinen fördert. Dës Aktivitéiten abegraff Spadséier-, Lafen, Vëlo, Schwammen, a matzemaachen an Equipe Sport. D'Participanten vun der Studie goufen opgefuerdert fir op d'mannst 150 Minuten mëttelméisseg Intensitéit Übung pro Woch ze engagéieren.

D'Resultater vun der Studie weisen eng staark Korrelatioun tëscht Training a verbesserte mentale Gesondheetsresultater. D'Participanten, déi regelméisseg Übung engagéiert hunn, berichten méi niddereg Niveaue vu Stress, Besuergnëss an Depressioun. Si hunn och méi héich Niveaue vu Selbstschätzung an allgemeng Liewenszefriddenheet gemellt.

Ausserdeem huet d'Studie festgestallt datt d'positiv Auswierkunge vun der Ausübung op mental Gesondheet net op kierperlech Fitnessniveau limitéiert waren. Och Leit, déi keng bedeitend Gewiichtsverloscht oder Verännerungen am kierperlechen Erscheinungsbild erlieft hunn, hunn nach ëmmer Verbesserungen an hirem mentale Wuelbefannen gemellt.

Dës Erkenntnisser markéieren déi wichteg Roll déi d'Ausübung bei der Gestioun an der Behandlung vu mentale Gesondheetsbedéngungen spille kann. Übung ass laang bekannt ze hunn