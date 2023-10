De Vera C. Rubin Observatoire, deen am Joer 2025 operéiert soll ginn, huet seng Asteroidenerkennungsfäegkeeten och virum offiziellen Start gewisen. Fuerscher vun der University of Washington hunn en neien Algorithmus mam Numm HelioLinc3D entwéckelt, deen en no-Äerd Asteroid op Basis vun nëmmen e puer Biller erfollegräich identifizéiert huet. Den Algorithmus mécht Multi-Nuecht Verknëppung, kombinéiert Daten aus méi Nuechten fir real Objeten ze fannen mat manner Observatioune wéi aktuell Tools.

De Rubin Observatoire zielt d'Zuel vu bekannten Asteroiden a potenziell geféierlechen Asteroiden (PHAs) bannent den éischte puer Méint vun der Operatioun ze verduebelen. PHAs sinn Asteroiden déi Ëmlafbunnen no der Äerdbunn hunn, datt se potenziell mat eisem Planéit kollidéiere kënnen. Mat sengem grousse Simonyi Survey Telescope an der weltgréisster Fësch-Ae Lens, wäert den Observatoire all dräi Deeg digital Biller vum Himmel erfaassen, an ongeféier 20 Terabytes vun Daten pro Nuecht generéieren.

Heliolinc3D gouf getest mat Daten aus der ATLAS Ëmfro vun der University of Hawaii gehaal. Wärend dësem Test huet den Algorithmus erfollegräich e PHA mam Numm 2022 SF289 identifizéiert, dee vun ATLAS observéiert gouf awer net als en neien Objet mat traditionelle Methoden identifizéiert gouf. Den Algorithmus erkennt Ännerungen am Himmel andeems se successive Biller subtrahéieren an Differenzen identifizéieren. Et moosst dann d'Hellegkeet an d'Positioun vun dësen Differenzen.

Nieft der Identifikatioun vun PHAs gëtt erwaart datt de Vera C. Rubin Observatoire verschidde aner Sonnesystem Entdeckungen mécht, dorënner Kuiperceinture Objeten a potenziell méi grouss interstellar Objeten. Den Observatoire wäert d'Beräich vun der Astronomie revolutionéieren andeems se eng onendlech Quantitéit un Daten erfaassen an de Wëssenschaftler wäertvoll Abléck an eise Sonnesystem an doriwwer eraus liwweren.

Quellen:

- Universitéit vu Washington (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

– NSF's NOIRLab (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)