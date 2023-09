Wëssenschaftler Entdeckt méi lues Wuesstum vu kosmesche Strukturen wéi virausgesot

By

Wëssenschaftler vun der University of Michigan hunn erausfonnt, datt grouss kosmesch Strukturen, wéi Galaxiscluster, méi lues wuessen wéi d'Einstein senger Generell Relativitéitstheorie virausgesot huet. Si hunn och entdeckt datt d'Ënnerdréckung vum kosmesche Strukturwachstum nach méi bedeitend ass wéi dat wat d'Theorie virausgesot wéinst der Beschleunigung vun der Expansioun vum Universum duerch donkel Energie.

D'Verdeelung vu Galaxien am Universum ass net zoufälleg; amplaz, si éischter zesummen ze Cluster. Dës Stärekéip hunn ugefaang als kleng Matièreklumpen am fréien Universum a sinn lues a lues zu Galaxien gewuess, duerno zu Galaxiscluster a Filamenter. De Wuesstum vun dëse kosmesche Strukturen ass beaflosst duerch Gravitatiounsinteraktioun a Kontraktioun ënner hirer eegener Schwéierkraaft.

Däischter Energie, déi e mysteriéise Bestanddeel vum Universum ass, beschleunegt d'Expansioun vum Universum awer huet de Géigendeel Effekt op de Wuesstum vu grousse Strukturen. Et dampft d'Stéierungen a verlangsamt de Wuesstum vu Strukturen. Andeems de Clustering a Wuesstum vu kosmesche Strukturen studéiert, kënnen d'Wëssenschaftler Abléck an d'Natur vun der Schwéierkraaft an der donkeler Energie kréien.

Fir de Wuesstum vu Strukturen z'ënnersichen, hunn d'Fuerscher verschidde kosmologesch Sonden benotzt. Si hunn de kosmesche Mikrowellenhintergrund analyséiert, deen Informatioun iwwer d'Verdeelung vun der Matière am fréien Universum gëtt. Si hunn och déi schwaach Gravitatiounslënsung vu Galaxisformen ënnersicht fir d'Verdeelung vun der Matière tëscht eis an dem kosmesche Mikrowellenhintergrund ze dekodéieren.

Zousätzlech hunn d'Fuerscher d'Beweegunge vu Galaxien am lokalen Universum gekuckt fir de Wuesstum vu Strukturen op eng spéider Zäit ze verfolgen. Den Ënnerscheed an de Wuesstumsraten, déi se observéiert hunn, gëtt méi prominent wéi se den haitegen Dag ukommen.

Dës Erkenntnisser adresséieren potenziell d'"S8 Spannung" an der Kosmologie, déi entsteet wann zwou verschidde Methoden onkonsequent Wäerter fir de Parameter erginn, deen de Wuesstum vu Strukturen beschreift. D'Entdeckung vun de Fuerscher vun enger spéider Ënnerdréckung vum Wuesstum kéint déi zwee Wäerter eens ginn.

D'Team zielt fir déi statistesch Beweiser fir dës Wuesstumsënnerdréckung weider ze stäerken an e méi déif Verständnis vun den Implikatioune vun hiren Erkenntnisser ze kréien. Et ass eng spannend Geleeënheet fir nei Physik z'entdecken oder potenziell systematesch Feeler an aktuelle Modeller z'entdecken fir d'Evolutioun vu kosmesche Strukturen besser z'erklären.