Wann Dir jeemools den Nuetshimmel opgekuckt hutt an eng String vun helle Luuchte gesinn huet, déi doduerch beweegen, hutt Dir se vläicht fir onidentifizéierte fléien Objeten (UFOs) verwiesselt. Allerdéngs sinn dës Luuchten tatsächlech Deel vum Starlink Satellitennetz entwéckelt vu SpaceX.

Starlink zielt e bezuelbare Internetzougang zu Ferngebidder ze bidden andeems Dausende vu Satellitten an enger Ëmlafbunn ëm 340 Meilen iwwer d'Äerd ofsetzen. Am Moment sinn iwwer 4,500 Starlink-Satellitten a Betrib.

Fir d'Awunner vun Houston gëtt et Méiglechkeeten e Bléck op de "Satellit Zuch" iwwer d'Stad op bestëmmte Nuechten. Laut engem Starlink Tracker wäerten d'Satellitte vun Nordwesten op Osten Donneschdeg um 8:30 Auer iwwer Houston passéieren, a vun Nordweste bis Süden e Freideg um 8:38 Auer.

Wann Dir léiwer fréi moies wëllt, kënnt Dir och d'Satellitte gesinn, och wann se däischter schéngen. D'Betrachter vu fréie Vogel kënnen e Freideg um 5:21 Auer vun Norden op Nordosten, Samschdes um 6:09 Auer vu Westen op Nordosten, Sonndes um 5:26 Auer vun Norden op Nordosten, an erëm um 6:05 Auer vun Nordwesten bis Südosten, a Méindes um 5:53 Auer vu Westen bis Südosten. D'Sichtfenster kënne vun zwou bis siwe Minutten variéieren.

Am August goufen vill Leit am Südoste Texas op e Spektakel behandelt wéi 15 Starlink Satellitte vun der Vandenberg Space Force Base vu Kalifornien gestart goufen. Videoen, déi d'String vun de Luuchten erfaasst hunn, hunn de soziale Medien iwwerschwemmt, wat Wonner an Duercherneen tëscht Zuschauer verursaacht.

Also, déi nächst Kéier wann Dir eng Linn vu Luuchten kuckt, déi iwwer den Nuetshimmel beweegt, sidd net alarméiert. Amplaz, huelt e Moment fir dat beandrockend Netzwierk vu Starlink Satellitten ze schätzen, déi e Low-Cost Internetzougang zu enger Realitéit maachen, souguer op de meeschte Fernsehplazen.

Quellen:

- Starlink: E Netzwierk vu Satellitten entwéckelt vu SpaceX fir bëlleg Internet op Fernplazen ze bréngen. Et sinn iwwer 4,500 Starlink-Satellitte momentan an der Ëmlafbunn ongeféier 340 Meilen iwwer der Äerd.

- Starlink Tracker: En Online-Tool benotzt fir d'Positioun an d'Visibilitéit vu Starlink Satellitten ze verfolgen.