Neie Quanteneffekt entdeckt: Enthüllung vum Spinaron Phänomen

Fir déi éischte Kéier huet en Team vun experimentellen Physiker aus dem Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat en neie Quanteeffekt entdeckt, deen de "Spinaron" genannt gëtt. Dës banebriechend Entdeckung fuerdert de laang gehalene Kondo Effekt eraus, deen de Standardmodell war fir d'Interaktioun vu magnetesche Materialien mat Metaller.

An hirem Experiment hunn d'Fuerscher eenzel Kobaltatome op enger Kupferfläch gesat an se an engem intensiven externen Magnéitfeld an engem suergfälteg kontrolléierten Ëmfeld ënnerworf. Duerch e Scannentunnelmikroskop konnte si d'Spinorientéierung vun de Kobaltatome beobachten. Si hunn entdeckt datt de Spin vun de Kobaltatome stänneg tëscht positiv an negativ wiesselt, wat d'Ëmgéigend Kupferelektronen opreegend. Dëst Phänomen, bekannt als Spinaron Effekt, gouf vum Theoretiker Samir Lounis am Joer 2020 virausgesot.

D'Existenz vum Spinaron-Effekt fuerdert de Kondo-Effekt eraus, wat d'herrlech Erklärung fir d'Interaktioun tëscht Kobalt a Kupfer war. De Kondo Effekt suggeréiert datt déi verschidde magnetesch Orientéierunge vum Kobaltatom a Kupferelektronen géigesäiteg annuléieren, a bilden eng "Kondo Wollek". Wéi och ëmmer, de Spinaron-Effekt observéiert vum Würzburg-Team beweist datt d'Verännerlech Magnetiséierung vum Kobaltatom an d'Bindung mat Kupferelektronen zu engem anere Staat féieren.

Dës banebriechend Entdeckung mécht nei Méiglechkeeten am Beräich vun der Spintronik op, wou d'Spin vun Elektronen fir technologesch Applikatioune benotzt gëtt. De Spinaron Effekt ze verstoen an ze profitéieren kéint potenziell zu Fortschrëtter am Quantecomputer an Informatiounsspeicher féieren.

FAQ:

Q: Wat ass de Spinaron Effekt?

A: De Spinaron-Effekt ass e neie Quanteeffekt, deen an engem Experiment observéiert gouf, wou eenzel Kobaltatome op enger Kupferfläch plazéiert goufen. De Spin vun de Kobaltatome wiesselt stänneg tëscht positiven an negativen, spannend d'Ëmgéigend Kupferelektronen.

Q: Wat ass de Kondo Effekt?

A: De Kondo Effekt ass en theoretescht Konzept dat de Standardmodell war fir d'Interaktioun tëscht magnetesche Materialien, wéi Kobalt, a Metaller, wéi Kupfer z'erklären. Et suggeréiert datt déi verschidde magnetesch Orientatiounen géigesäiteg annuléieren, a bilden eng "Kondo Wollek."

Q: Wéi fuerdert d'Entdeckung vum Spinaron Effekt de Kondo Effekt?

A: D'Observatioun vum Spinaron-Effekt vum Würzburg-Team weist datt d'Verännerlech Magnetiséierung vum Kobaltatom a seng Bindung mat Kupferelektronen en anere Staat erstellt, wat d'Annahme vum Kondo-Effekt widdersprécht.

Q: Wat sinn déi potenziell Uwendungen fir de Spinaron Effekt ze verstoen?

A: De Spinaron-Effekt ze verstoen an ze notzen kéint zu Fortschrëtter an der Spintronik féieren, e Feld wou de Spin vun Elektronen fir technologesch Uwendungen wéi Quantecomputer an Informatiounspäicherung benotzt gëtt.

Source: Naturphysik