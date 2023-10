Wëssenschaftler erreechen Duerchbroch mat Nanophotonic Elektronen Accelerator

By

D'Wëssenschaftler hunn e banebriechende Fortschrëtt an der Partikelbeschleunigung gemaach mat der erfollegräicher Opléisung vum Nanophotonic Electron Accelerator (NEA). Dës aussergewéinlech Leeschtung huet nei Méiglechkeeten fir eng breet Palette vun Uwendungen opgemaach. Den Haaptbeschleunigungsröhre vum NEA moosst nëmmen 0.02 Zoll laang, eng iwwerraschend 54 Millioune Mol méi kuerz wéi den Ëmfang vum CERN's Large Hadron Collider (LHC), de gréissten a mächtegste Partikelbeschleuniger op der Welt.

D'Haaptziel hannert der Schafung vun dëse Beschleuniger ass d'Energie, déi duerch beschleunegt Elektronen produzéiert gëtt, fir präzis medizinesch Behandlungen ze notzen, déi méi schiedlech Forme vu Radiotherapie ersetzen, déi benotzt gi fir Kriibszellen ze bekämpfen. En nanophotoneschen Elektronenbeschleuniger ëmfaasst e Mikrochip deen en extrem minuscule Vakuumröhr enthält, deen aus Dausende vun eenzelne Piliere besteet.

An enger rezenter Etude, déi am Journal Nature vun Fuerscher vun der Friedrich-Alexander Universitéit Erlangen-Nürnberg (FAU) an Däitschland publizéiert gouf, goufen Elektronen vun engem initialen Energiewäert vun 28.4 Kiloelektronvolt op 40.7 keV beschleunegt. Dës bedeitend Erhéijung vu bal 43% weist d'Potenzial vun der NEA. Stanford University Fuerscher hunn dës Erreeche scho mat hirem eegene kompakten Accelerator replizéiert, obwuel weider Evaluatioune lafen.

Am Géigesaz zum LHC, deen iwwer 9,000 Magnete benotzt fir magnetesch Felder ze kreéieren déi Partikelen op bal d'Liichtgeschwindegkeet propagéieren, funktionnéiert d'NEA andeems d'Liichtstrahlen op d'Pillaren am Vakuumröhre riicht. Dës Method verstäerkt d'Energie op eng kontrolléiert Manéier, obwuel dat resultéierend Energiefeld wesentlech méi schwaach ass. D'Elektronen, déi vum NEA beschleunegt ginn, besëtzen nëmmen ongeféier eng Milliounstel vun der Energie vun de Partikelen, déi vum LHC beschleunegt ginn.

D'Fuerscher sinn optimistesch iwwer d'Verbesserung vum NEA Design andeems se alternativ Materialien exploréieren oder verschidde Réier fir méi Partikelbeschleunigung integréieren. Dëse Fortschrëtt huet d'Potenzial fir banebriechend Uwendungen ze erliichteren, sou wéi d'Verwaltung vun geziilte Radiotherapie direkt op betroffene Gebidder am Kierper mat engem Partikelbeschleuniger deen op engem Endoskop installéiert ass.

FAQ:

Q: Wéi ënnerscheet den Nanophotonic Electron Accelerator (NEA) vum Large Hadron Collider (LHC)?

A: D'NEA ass wesentlech méi kleng a Gréisst a benotzt Liichtstrahlen fir Partikelen ze beschleunegen, während de LHC op Magnete vertraut a vill méi héich Partikelenergien erreecht.

Q: Wat sinn déi potenziell Uwendungen vun der NEA?

A: D'NEA weist Verspriechen fir präzis medizinesch Behandlungen ze liwweren, besonnesch am Beräich vun der Radiotherapie fir Kriibs.

Q: Kann d'NEA weider verbessert ginn?

A: Fuerscher gleewen datt andeems se alternativ Materialien exploréieren oder verschidde Réier stackelen, kënnen se d'NEA Fäegkeeten verbesseren an d'Partikel nach méi beschleunegen.

Quellen:

- Natur: nature.com

– Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU): fau.eu