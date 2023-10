Observatioun vum Himmel: 20-23 Oktober

Dësen Artikel liwwert Informatiounen iwwer d'Observatioun vum Himmel vum 20.-23. Oktober, dorënner d'Positioune vun de Planéiten, d'Sichtbarkeet vum Mound, an d'Orionid Meteorschauer.

Oktober 20

De Merkur, dee klengste Planéit am Sonnesystem, erreecht eng superior Konjunktioun a gëtt am November als Owend Stär ze gesinn.

Wärend der donkeler Fënster ass et méiglech de M1, de Krabbeniwwel ze gesinn, deen d'Iwwerreschter vun engem massive Stär ass, deen am Joer 1054 explodéiert ass. Den Niwwel erschéngt als wäissleche Fleck um Himmel, a säin zentrale Pulsar ass mat engem groussen ze gesinn. Teleskop.

Oktober 21

Haut den Owend ass International Observe the Moon Night, an de Mound erreecht den éischte Véierel. Dëst bitt gutt Méiglechkeeten fir ze observéieren wéi d'Dämmerung falen. De Mound ass am Sagittarius, héich am Süden beim Sonnenënnergang a beweegt sech op de südwestlechen Horizont.

Beobachter kënnen no den Terminator sichen, deen d'Linn ass, déi d'donkel a liicht Gebidder vum Mound trennt. D'Apenninerbierger an d'Krater Archimedes, Autolycus an Aristillus sinn no beim Equator ze gesinn. Süde vum Equator kënnen d'Krater Albategnius an Hipparchus beobachtet ginn.

D'Orionid Meteorenschauer erreecht och haut den Owend eng Héichpunkt, mat der beschter Zäit an de fréie Mueresstonnen vum 22. Oktober. Stär Betelgeuse. Beobachter kënnen erwaarden 15 bis 20 Meteore pro Stonn virum Sonnenopgang ze gesinn.

Oktober 22

Déi bescht Zäit fir d'Orionid Meteorschauer ze gesinn ass an de fréie Moiesstonnen tëscht 2 AM a lokale Sonnenopgang. De Stralungspunkt vun de Meteoren läit no bei de Stär Betelgeuse am Orion, an déi bescht Usiichte kommen aus ongeféier 45° op béide Säite vun dësem Punkt.

Beobachter sollen en donkelen Himmel mat enger kloerer Vue op den nërdlechen, ëstlechen a südlechen Horizont fannen an den Himmel no Stäreschéissen scannen. Astofotografen kënnen och d'Meteore an hire Biller erfaassen. D'Tauxe vun de Meteoren solle sech verbesseren wéi d'Dämmerung ukomm ass.

Oktober 23

D'Venus erreecht déi gréisste westlech Verlängerung um 7 PM EDT, erschéngt ongeféier 46 ° vun der Sonn. De Planéit erreecht och Dichotomie, erschéngt hallef beliicht. Beobachter kënnen dem Venus seng Erscheinung an den nächsten Deeg vergläichen fir ze bestëmmen wéini et genee hallef beliicht ass.

D'Venus ass de Moment als Moiesstär ze gesinn a wäert dat och fir déi nächst Deeg weider sinn.

Quellen:

– Astronomie: Roen Kelly