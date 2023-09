Bestätegung an Oflehnung: D'Sich no der wäitsten Galaxis

Wëssenschaftler ware scho laang op der Sich no déi wäitste Galaxis am Universum ze fannen. Viru kuerzem gouf e tentative Kandidat mam Numm "Maisie's Galaxy" ugekënnegt, wat suggeréiert datt et an engem onheemlech fréie Stadium an der kosmescher Geschicht existéiert. Wéi och ëmmer, weider Fuerschung huet eng aner Galaxis opgedeckt, CEERS-93316, déi nach méi wäit ewech schéngt. Dës Erkenntnisser brauche Verifizéierung.

Fir d'Distanz an den Alter vun dëse potenziellen "fréierste Galaxien" ze bestëmmen, hunn Astronomen gefouert vum Pablo Arrabal Haro vum National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory zu Tucson, AZ, spektroskopesch Studien an Zesummenaarbecht mat engem Team a Schottland gemaach. Hir Fuerschung huet bestätegt datt dem Maisie seng Galaxis op d'mannst 390 Millioune Joer nom Big Bang existéiert huet. Zousätzlech hunn se d'initial Distanzschätzung fir CEERS-93316 ofgeleent, a plazéiert et op eng méi realistesch Routverschiebung vun z~4.9, ongeféier 12 Milliarde Liichtjoer ewech.

D'Bestätegung vum Maisie senger Galaxis an d'Entdeckung vum CEERS-93316 bidden wäertvoll Abléck an de fréien Universum. Dës Galaxien schéngen méi hell ze sinn wéi anerer an der selwechter Epoch, wat e séiere Wuesstum vun de Galaxien an den éischte puer honnert Millioune Joer nom Big Bang suggeréiert, déi aktuell Modeller vun der Galaxisbildung erausfuerderen.

Fir präzis Distanzmiessungen ze kréien, huet d'Fuerschungsteam Suivi-Spektralstudien vun den zwou Galaxien gemaach. Spektroskopie huet hinnen erlaabt dem Maisie seng Galaxis héich Routverschiebung ze bestätegen an déi fréier Schätzung fir CEERS-93316 ze widderhuelen. Duerch d'Observatioun vun de fréierste Galaxien, hoffen d'Astronomen d'Konditiounen a Prozesser ze verstoen, déi zu der Gebuert an der Evolutioun vun dësen Objeten an de fréie Stadien vum Universum gefouert hunn.

Dës Fuerschung, déi vum James Webb Weltraumteleskop (JWST) méiglech gemaach gouf, weist d'Kraaft vun dësem Observatoire bei der Entdeckung vun héije Routverschiebungsgalaxien. Dem JWST seng Missioun fir déi wäitste Galaxis um Sonnenopgang vun der kosmescher Zäit ze fannen, erlaabt d'Wëssenschaftler detailléiert Informatioun iwwer de fréien Universum ze sammelen. Mat all Entdeckung iwwerschreiden d'Kapazitéite vum Teleskop d'Erwaardungen, déi wäertvoll Abléck an d'physikalesch Charakteristike vu Galaxien am fréien Universum ubidden.

Wéi de JWST weider an d'Kandheet vum Universum kuckt, erwaarden d'Astronomen méi Ukënnegung vu fréie Galaxien. Eventuell kann entweder JWST oder säin Nofolger déi flüchteg "éischt Galaxis" entdecken, entscheedend Informatioun iwwer den Universum e puer honnert Millioune Joer nom Big Bang opzeweisen.

Quellen:

- Zesummenaarbecht mat Global Team bestätegt, disproves Distant Galaxien

- Bestätegung an Oflehnung vu ganz luminéisen Galaxien am fréien Universum

- Peering Back to the Early Universum: Eng Geschicht vu Bestätegung a Refutatioun