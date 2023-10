Déi dënnste Materialien kéinten hëllefe fir d'Global Erwiermung ze bekämpfen

Wëssenschaftler hunn erausfonnt datt e puer vun den dënnsten Materialien déi jeemools entdeckt goufen, bekannt als MXene a MBene Verbindungen, d'Potenzial hunn d'Effekter vun der globaler Erwiermung ze reduzéieren. Dës zweedimensional Substanzen hunn Flächen mat enger grousser Fläch, déi Kuelendioxid aus der Atmosphär absorbéiere kënnen, sou datt säi schiedlechen Impakt op d'Klima reduzéiert gëtt. UC Riverside Professer Mihri Ozkan an hir Co-Autoren erkläert d'Potenzial vu MXenes a MBenes fir Kuelendioxid z'erreechen an engem rezente Pabeier publizéiert an der Zäitschrëft Chem. Dës Materialien kënne konstruéiert ginn fir selektiv Kuelendioxid z'erreechen wéinst hirer héijer Selektivitéit an der Interlayer Distanztechnik.

D'Urgence fir Kuelestofffaangtechnologien z'entwéckelen ass eropgaang wéi d'Mënsch verursaacht Kuelendioxid Emissiounen weider klammen. Ouni Handlung gëtt virgesinn datt d'Äerdtemperatur an den nächste Jorzéngt ëm 1.5 °C eropgeet, wat zu schwéiere Wiederevenementer, Dréchenten, Erntefehler, erhéicht Migratioun a politesch Onstabilitéit resultéiert. MXenes a MBenes goufen an de fréien 2010s vu Wëssenschaftler vun der Drexel University entdeckt. MXene besteet aus atomesch dënnen Schichten vun Iwwergangsmetallkarbiden, Nitriden oder Carbonitriden, während MBenen dimensional Iwwergangsmetallboriden aus Bor sinn.

Wärend dës Verbindunge Verspriechen weisen, ginn et technesch Erausfuerderungen déi musse iwwerwonne ginn ier se a Kuelestofffangergeräter benotzt kënne ginn. Dëst beinhalt d'Synthese-verbonne Erausfuerderunge bei der grousser Produktioun, net-uniform Vermëschung, Temperaturgradienten a Wärmetransferproblemer. Wéi och ëmmer, dës Hürden kënnen duerch eng Top-Down Approche adresséiert ginn, naass Ätsmethoden opskaléieren oder neier entwéckelen.

Am Zesummenhang mat existéierende Technologien, wéi déi vu Firmen wéi Climework AS entwéckelt, kënnen MXenes a MBenes eng entscheedend Roll spillen fir Kuelendioxid aus der Atmosphär ze extrahieren an et sécher laangfristeg ze späicheren. Déi eenzegaarteg Eegeschafte vun dëse Materialien maachen hinnen exzellente Kandidaten fir Kuelendioxid z'erreechen, Hoffnung am Kampf géint de Klimawandel ubidden.

Quell: UC Riverside Professer Mihri Ozkan an hir Co-Autoren am Journal Chem.

Definitiounen:

1. MXene- a MBene-Verbindungen - Dënnste Materialien, déi aus atomesch dënnen Schichten vun Iwwergangsmetallkarbiden, Nitriden oder Carbonitriden (MXenes) an Dimensiounsiwwergangsmetallboriden aus Bor (MBenes) gemaach ginn.

2. Carbon Capture Technologien - Techniken déi benotzt gi fir Kuelendioxid aus der Atmosphär ze extrahieren fir sécher a laangfristeg Lagerung.

3. Interlayer Distanztechnik - De Prozess fir d'Distanz vu Schichten an zweedimensionalen Materialien ze manipuléieren fir hir Selektivitéit bei der Erfaassung vu Kuelendioxid ze verbesseren.