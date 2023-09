Neie Projet zielt Waasserstoff vu Fielsen fir propper Energie z'entwéckelen

En neien dräi-Joer Projet finanzéiert vun der Grantham Foundation fir de Schutz vun der Ëmwelt ass am CU Boulder amgaang fir d'Méiglechkeet ze entdecken Waasserstoff aus Fielsen ze benotzen fir propper Energie weltwäit ze bidden. De Projet zielt d'Produktioun vu "geologesche" Waasserstoff z'ënnersichen, deen entsteet wann Waasser mat Eisenräiche Mineralstoffer déif an der Äerdkrust vermëscht.

Geologesch Waasserstoff huet d'Potenzial fir eng wäertvoll Ressource fir nohalteg Energie ze ginn, well et keng Treibhausgase emittéiert wann se verbrennt ginn, mat Waasser ass dat eenzegt Nebenprodukt. D'Haaptziel vum Projet ass et ze bestëmmen ob dës Waasserstoffdepositioune sécher an genuch Quantitéiten op d'Uewerfläch bruecht kënne ginn fir de globale Energiefuerderunge gerecht ze ginn.

D'Fuerschungsteam, besteet aus Experten aus CU Boulder, Columbia University, Montana State University, University of Southampton, an der Start-up Firma Eden GeoPower, wäert Experimenter souwuel am Laboratoire wéi ënnerierdesch maachen fir d'Äerd ze stimuléieren fir méi Waasserstoff ze produzéieren. D'Zil ass den natierlechen Ënnerflächsystem sou no wéi méiglech ze replizéieren.

D'Nofro fir Waasserstoff geet erop, d'Wëssenschaftler encouragéieren alternativ Quellen iwwer traditionell Methoden ze entdecken. Rezent Fuerschung hindeit datt et reichend Oflagerunge vu geologesche Waasserstoff ënnerierdesch verstoppt kënne sinn, fäeg d'Mënschheet flësseg Brennstoff Bedierfnesser fir Joerhonnerte z'erfëllen.

De Projet wäert Bueraarbechten involvéieren a Waasser a Formatiounen vun Eisenräiche Fiels injizéieren fir chemesch Reaktiounen ze initiéieren a méi Waasserstoff ze produzéieren. Och Moossname ginn geholl fir ze verhënneren datt Bakterien den nei generéierte Gas verbrauchen.

Ënnert der Leedung vum Dr Alexis Templeton, en Expert fir d'Ënnersiichtsëmfeld ze studéieren, wäert d'Fuerschungsteam de Prozess suergfälteg iwwerwaachen fir sécherzestellen datt et keng ongewollt Ëmweltkonsequenzen gëtt. D'Zil ass et ze bestëmmen ob geologesch Waasserstoff eng liewensfäeg an nohalteg Quell vu propper Energie ass, déi kontinuéierlech op eng ëmweltfrëndlech Manéier produzéiert ka ginn.

Dëse Projet entsprécht der Visioun vum CU Boulder Departement fir Geologesch Wëssenschaften fir verantwortlech d'Naturressourcen vun der Äerd ze notzen an zu enger Zukunft vun nohalteger Energie fir déi kommend Generatiounen bäizedroen.

Quellen:

- Grantham Foundation fir de Schutz vun der Ëmwelt

- CU Boulder Departement vun Geologesch Wëssenschaften

- US Geologesch Survey