De Mound iwwerraschend Alter: Abléck aus Zirkonkristaller

Nei Fuerschung vun der Northwestern University huet verroden datt de Mound tatsächlech 40 Millioune Joer méi al ass wéi virdru gegleeft. Dës banebriechend Entdeckung baséiert op enger Analyse vun Zirkonkristallen, déi a Moundrockproben fonnt goufen, déi vun der Apollo 17 Missioun am Dezember 1972 zréck bruecht goufen. D'Etude, publizéiert an der Zäitschrëft Geochemical Perspectives Letters, fuerdert déi existent Theorie vun der Moundbildung a gëtt frësch Abléck an déi fréi Geschicht vun eisem Sonnesystem.

Déi heefeg Hypothese seet vir, datt de Mound als Resultat vun engem kolossalen Impakt tëscht engem Mars-Gréisst Objet an der jonker Äerd geformt ass. Dëst kataklysmescht Event ass virun ongeféier 4.425 Milliarde Joer stattfonnt, laut fréiere Schätzungen. Wéi och ëmmer, déi nei Analyse vun den Zirkonkristalle weist datt d'Gebuert vum Mound tatsächlech ongeféier 40 Millioune Joer virdrun geschitt ass, viru ronn 4.46 Milliarde Joer. Dës Offenbarung bedeit eng bedeitend Verréckelung an eisem Verständnis vum Urspronk vum Mound.

Zirkon, e gemeinsamt Mineral dat an der Äerdkrust fonnt gëtt, huet eng entscheedend Roll bei dëser Entdeckung gespillt. Duerch d'Untersuchung vum Alter vun Zirkonkristalle vu béide Mound- an terrestresche Proben, konnten d'Wëssenschaftler den Alter vum Mound mat méi Präzisioun bestëmmen. D'Benotzung vun Atomsondetomographie op der Ariichtung vun der Northwestern University huet eng detailléiert Untersuchung vun der Atomstruktur vum Zirkon geliwwert, wat d'Fuerscher erlaabt d'Zuel vun den Atomer ze zielen, déi radioaktiven Zerfall erlieft hunn. Dëst huet wäertvoll Informatioun iwwer den Alter vun de Kristalle geliwwert.

D'Haaptautorin vun der Studie, Jennika Greer vun der University of Glasgow, huet erkläert datt d'Zirkonkristaller, déi op der Mounduewerfläch fonnt goufen, geformt mussen nodeems de Moundmagma Ozean ofgekillt ass. D'Präsenz vun dëse Kristalle weist de Minimum méiglechen Alter vum Mound un. Duerch daten déi eelste Kristalle an de Moundproben, konnten d'Wëssenschaftler feststellen datt de Mound op d'mannst 4.46 Milliarde Joer al ass.

D'Bedeitung vun dëser Fuerschung erstreckt sech iwwer nëmme Virwëtz. D'Versteesdemech vum Moundalter an d'Formatioun gëtt wäertvoll Abléck an d'Geschicht vun eisem Sonnesystem an eiser Plaz am Universum. Den Gravitatiounsafloss vum Mound stabiliséiert d'Rotatiounsachs vun der Äerd, sou datt Phänomener wéi Gezäite a 24-Stonnen Dag entstoen. Ouni de Mound wier d'Liewen op der Äerd ganz anescht. Dëst neit Verständnis vum Alter vum Mound dréit zum méi breet Zil bäi, de delikate Gläichgewiicht an d'Interkonnektivitéit vun eisem natierleche System ze verstoen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wéi al ass de Mound?

A: Baséierend op rezent Fuerschung, gëtt ugeholl datt de Mound ongeféier 4.46 Milliarde Joer al ass, wat et 40 Millioune Joer méi al mécht wéi virdru geduecht.

Q: Wat huet d'Wëssenschaftler dozou gefouert datt de Mound méi al ass?

A: Wëssenschaftler hunn eng Analyse vun Zirkonkristalle gemaach, déi a Moundrockproben fonnt goufen. Duerch d'Untersuchung vun den atomarer Strukture vun dëse Kristalle mat Atomsondetomographie konnten d'Fuerscher den Alter vum Mound mat méi Präzisioun bestëmmen.

Q: Firwat ass den Alter vum Mound wichteg?

A: Den Alter vum Mound ze verstoen hëlleft d'Wëssenschaftler de Puzzel vum fréie Sonnesystem zesummenzestellen an Abléck an den Impakt ze kréien, deen et op d'Äerdbildung hat. Zousätzlech spillt de Gravitatiounsafloss vum Mound eng entscheedend Roll bei der Stabiliséierung vun der Äerdrotatiounsachs an beaflosst Phänomener wéi Gezäiten.

Q: Wéi hunn Zirkonkristaller dozou bäigedroen, den Alter vum Mound ze bestëmmen?

A: Zirkonkristaller, souwuel op der Äerd wéi um Mound fonnt, hunn d'Wëssenschaftler erlaabt radioaktiv ze benotzen daten Methoden fir hiren Alter ze bestëmmen. Duerch d'Analyse vun der Unzuel vun den Atomer, déi radioaktiven Zerfall erlieft hunn, konnten d'Fuerscher de Minimum Alter vum Mound feststellen.