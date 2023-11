The Alien World of WASP-17 b: Entdeckt aussergewéinlech Quarzwolken

Am grousse Räich vun Exoplanéiten steet WASP-17 b als wierklech auslännesch Welt eraus. Entdeckt am Joer 2009 a läit ongeféier 1320 Liichtjoer vun der Äerd ewech, huet dëse Gasgigant e puer bemierkenswäert Charakteristiken, déi et vun eisem vertraute Sonnesystem ënnerscheeden. Mat enger Gréisst 1.9 Mol déi vum Jupiter an enger Mass nëmmen 0.78 Mol déi vum Jupiter gëtt WASP-17 b als ee vun de "puffiest" bekannte Planéiten ugesinn.

Wat wierklech de WASP-17 b ënnerscheet ass seng Proximitéit zu sengem Elterendeel a seng resultéierend Klassifikatioun als "waarme Jupiter". De WASP-3.7 b, deen eng Ëmlafbunn an nëmmen 17 Äerddeeg ofgeschloss huet, wunnt geféierlech no bei sengem Stär. Dës Noperschaft féiert net nëmmen zu enger intensiver Stralung, mee bewierkt och, datt de Planéit gedauert gespaart gëtt, mat enger Säit stänneg géint de Stär an déi aner Säit ëmmer a Richtung Weltraum.

Als Resultat vun der Noperschaft vum Planéit zu sengem Stär, klëmmt seng Temperatur op ongeféier 1550 Kelvin oder ëm 1280 Grad Celsius op senger Dagessäit. Dës Temperaturen si vläicht net esou extrem wéi e puer aner Exoplanéiten, wéi zum Beispill WASP-76 b, wou Uewerflächetemperature bis zu 2400 Grad Celsius erreechen kënnen, awer si ginn ëmmer nach zu aussergewéinleche Phänomener.

Den James Webb Weltraumteleskop (JWST), dat fortgeschrattste Weltraumteleskop jee gestart, huet viru kuerzem eng banebriechend Entdeckung ronderëm de WASP-17 b. Mat sengem Mid-Infrared Instrument (IRI) huet de JWST reng Silica (SiO2) Partikelen, oder Quarz, an der Exoplanéit Atmosphär entdeckt. Dëst ass déi éischte Kéier datt Quarz ronderëm all Exoplanéit observéiert gouf.

Virdrun Observatioune vun exoplanéit Atmosphär hunn Magnesium-räich Silikater opgedeckt, wéi Olivin a Pyroxene, mä reng Quarz war bis elo net entdeckt ginn. D'Resultater suggeréieren datt de Quarz, deen an der Atmosphär vun der WASP-17 b observéiert gëtt, d'Bausteng fir méi grouss Silikatekäre sinn, déi op méi kille Exoplanéiten a brong Zwerge fonnt goufen.

D'Untersuchung vun der Zesummesetzung vun Exoplanéitwolleken ass entscheedend fir d'Gesamtbedéngungen a Bildungsprozesser ze verstoen. D'Präsenz vu Quarz an der Atmosphär weist den Inventar vun der Ëmwelt vu verschiddene Materialien un a bitt Abléck wéi se de Planéit formen.

Och wann et nach vill ze entdecken ass iwwer d'Quarzwolleken op WASP-17 b, hunn d'Wëssenschaftler de Verdacht datt se haaptsächlech laanscht d'Terminatorlinn existéieren, d'Grenz tëscht den Dag- an Nuetssäiten vum Planéit. Déi genee Quantitéit vum Quarz bleift onsécher, awer et ass kloer datt WASP-17 b eis weider iwwerrascht mat sengen anerweltleche Charakteristiken.

FAQ

Wat mécht de WASP-17 b en auslännesche Exoplanéit?

De WASP-17 b gëtt als friem Exoplanéit ugesinn wéinst senge bedeitend ënnerschiddleche Charakteristiken am Verglach zu Planéiten an eisem Sonnesystem. Et ass e Gasris dee vill méi grouss ass wéi de Jupiter awer manner Mass huet, wat et aussergewéinlech "puffy" mécht. Zousätzlech dréit seng Noperschaft zu sengem Elterendeel a gezäitegem gespaarten Rotatioun zu senger alien Natur bäi.

Wat ass d'Bedeitung fir Quarzwolleken ronderëm WASP-17 b z'entdecken?

D'Detektioun vu Quarzwolleken an der Atmosphär vum WASP-17 b ass bedeitend well et Abléck an d'Gesamtbedéngungen vum Planéit gëtt a wéi verschidde Materialien zesummekommen fir seng Ëmwelt ze gestalten. Dës Entdeckung hëlleft d'Wëssenschaftler besser Exoplanéiten an hir Bildungsprozesser ze verstoen.

Wéi huet den James Webb Weltraumteleskop dës Entdeckung gemaach?

Den James Webb Weltraumteleskop huet de WASP-17 b fir ongeféier zéng Stonnen mat sengem Mid-Infrared Instrument (IRI) observéiert. Andeems hien den Effekt gemooss huet, deen duerch d'Atmosphär vum Exoplanéit op d'Stäreliicht passéiert, huet den Teleskop en eenzegaartegt Signal identifizéiert, dat nëmmen duerch d'Präsenz vu Quarzwolleken an der Atmosphär erkläert ka ginn.

Firwat ass WASP-17 b d'Proximitéit vu sengem Stär bedeitend?

D'Proximitéit vum WASP-17 b zu sengem Stär féiert zu intensiver Stralung an extremen Temperaturen op senger Dagessäit. Dës Bedéngungen entstoen aussergewéinlech Phänomener an droen zur friem Natur vum Exoplanéit bäi. D'Effekter vun der stellarer Proximitéit ze verstoen hëlleft Wëssenschaftler d'Diversitéit vun exoplanetaresche Systemer ze verstoen.