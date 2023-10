Den dauerhaften Impakt vu Walfangst: Genetesch Verloscht bei Walbevëlkerungen

Eng nei Etude weist datt d'genetesch Diversitéit vu Walen, speziell Blo- a Bockelwalen, wesentlech reduzéiert gouf wéinst den zerstéierende Effekter vum kommerziellen Walfang am 20. Joerhonnert. D'international Fuerschungsteam huet dëst entdeckt andeems se gutt preservéiert Walschanken analyséiert, déi iwwer 100 Joer zréckgeet, an no bei verloosse Walfangstatiounen op der South Georgia Island am Südatlanteschen Ozean fonnt.

D'Etude konzentréiert sech op dräi Arten: Blo, Fin a Bockelwalen. D'Resultater weisen datt Blo- a Bockelwale ganz maternal DNA-Linnen verluer hunn. Maternal Lineages si wichteg well se kulturell Erënnerungen droen, sou wéi Wëssen iwwer Ernierung a Zuchtplazen, déi vun enger Generatioun op déi nächst weiderginn. Eng Mutterlinn verléieren heescht wäertvollt Wëssen verléieren.

Wärend dem 20. Joerhonnert, wéi d'Walbevëlkerung weltwäit erofgaang ass, hunn d'Walfanger hir Opmierksamkeet op d'Südhallefkugel gedréint, wat zu der Mord vun iwwer 2 Millioune Walen eleng an der Regioun resultéiert. South Georgia Island, ongeféier 1,300 Kilometer ëstlech vun de Falklandinselen, war eng vun de Plazen, wou Walfangstatiounen ageriicht goufen. Ongeféier 175,000 Wale goufen an dëser Period bei der Insel ëmbruecht.

Wärend e puer Walbevëlkerungen am Südatlantik Zeeche vun der Erhuelung weisen, bleiwen se gutt ënner hirer geschätzter Pre-Walfangerzuel. Déi lues reproduktive Tariffer vu grousse Baleenwalen, dorënner blo- a Bockelwalen, bäidroe weider zu hiren aktuellen nidderegen Zuelen. Dës ikonesch Wale sinn nach selten a bestëmmte Liewensraim gesi ginn, wat op méiglech Ausstierwen oder lokal Ausstierwen vun Populatiounen uginn.

D'Etude liwwert virsiichteg Optimismus iwwer d'allgemeng Erhuelung vu Blo, Humpback a Fin Walen am Südatlantik wéinst hirer relativ héijer genetescher Diversitéit. Wéi och ëmmer, Mutter-DNA-Linnen a Blo a Bockelwale si verluer gaangen. Obwuel d'Majoritéit vun de Walen, déi haut liewen, Nokommen vun deenen sinn, déi d'Walfangszäit iwwerlieft hunn, kënnen e puer Iwwerliewenden aus där Zäit nach existéieren. Vu datt dës Wale fir 90 Joer oder méi kënne liewen, gëtt et e Gefill vun Dringendes fir hir genetesch Informatioun ze dokumentéieren ier se fir ëmmer verluer geet.

D'genetesch Geschicht vu Walpopulatiounen ze verstoen ass entscheedend fir d'Konservatiounsefforten z'informéieren an ze schützen wat bleift. Wëssenschaftler zielen aus der Vergaangenheet ze léieren fir weider Verloschter an Zukunft ze reduzéieren. D'Fuerschung, déi op der South Georgia Island gemaach gëtt, bitt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir d'genetesch Geschicht vu Walen onbestëmmend ze erhaalen, awer d'Erhéijung vun Temperaturen wéinst dem Klimawandel kënnen d'Erhaalung vun DNA an de Schanken bedrohen.

Duerch d'Liicht op den Impakt vum kommerziellen Walfangst ze werfen, betount dës Etude d'Noutwendegkeet fir weider Efforten fir d'Walpopulatiounen ze schützen an ze konservéieren. D'Erhaalung vun der genetescher Ierfschaft vun dëse wonnerschéine Kreaturen ass vu grousser Wichtegkeet, well et e bessert Verständnis vun der Vergaangenheet, der heiteger an zukünfteger Staat vu Walen an eisen Ozeanen erlaabt.

