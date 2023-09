Wou geet d'Informatioun wann et an e Schwaarzt Lach fällt?

Laut Einstein senger General Relativitéit ass alles wat den Eventhorizont vun engem schwaarze Lach iwwerschreift fir ëmmer fort. Et füügt d'Mass, d'Laascht an d'Wénkelmomentum vum schwaarze Lach un, awer kann net entkommen. Wéi och ëmmer, eist Verständnis vun der Quantephysik seet eis datt et méi ass ze berücksichtegen. Schwaarz Lächer sinn net statesch awer verdampen mat der Zäit, a emittéieren Hawking Stralung. Dëst stellt d'Fro op wat geschitt mat der Informatioun, déi e schwaarzt Lach geformt huet.

Wann Physiker iwwer Informatioun schwätzen, bezéie se net nëmmen op Strings vu Buschtawen oder Zuelen. Et kann och Quantenzoustänn enthalen, entangled Staaten, Signaler déi Kausalitéit erzwéngen, a Moossname vu kierperlecher Entropie. Entropie moosst d'Zuel vu méiglechen Arrangementer vun engem Quantesystem.

Am Fall vun engem schwaarze Lach, wann Informatioun fällt, schéngt se fir ëmmer verluer ze sinn. Wéi och ëmmer, et gëtt eng Propositioun datt d'Informatioun schlussendlech entstinn wéi dat schwaarzt Lach verdampt. Dëst baséiert op der Iddi datt entangled Partikel eng verstoppte Verbindung iwwer den Eventhorizont behalen.

Awer de schwaarze Lach Informatiounsparadox bleift ongeléist. D'Schicksal vun Informatioun an engem schwaarze Lach ass nach ëmmer e Geheimnis. Eng Léisung fir dëse Paradox ze fannen ass eng vun de gréissten Erausfuerderunge vun der Physik.

Zesummegefaasst, laut General Relativitéit, ass alles wat an e schwaarzt Lach fällt fir ëmmer fort. Wéi och ëmmer, d'Quantephysik suggeréiert datt d'Informatioun nach ëmmer bewahrt a kodéiert ka ginn an der erausgaang Stralung wéi dat schwaarzt Lach verdampt. Dëst ongeléiste Geheimnis, bekannt als de Schwaarze Lach Informatiounsparadox, bleift en Thema vun intensiver Fuerschung an Debatt am Beräich vun der Physik.

Quellen:

- Annelisa Leinbach, atdigit / Adobe Stock

- Htkym & Dhollm/Wikimedia Commons

- BBC Worldwide / GIPHY