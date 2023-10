Déi éischt Miozän Fossilien an Ostafrika werfen Liicht op d'Evolutiounsgeschicht

Eng international Equipe vu Fuerscher, dorënner de Geochronologie a Geologie Programm vum Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), huet eng spannend Entdeckung an Ostafrika gemaach. An engem Pabeier publizéiert an der Zäitschrëft iScience, bericht d'Team déi éischt Miocene Mamendéierenfossilen am Gorongosa National Park zu Mosambik ze fannen, e wichtege Site fir d'Evolutioun vun afrikaneschen Ökosystemer an hiren Impakt op d'Hominin-Linn ze verstoen.

D'Studie, gefouert vum Dr Susana Carvalho vun der University of Oxford, ass Deel vum Paleo-Primate Project Gorongosa, deen d'Biodiversitéit schützen an d'Entwécklung an der lokaler Gemeinschaft förderen. Ënnert den Entdeckunge vun der Equipe sinn fossil Zänn aus der Miozän Period, déi sech vu 5 bis 23 Millioune Joer gespannen huet an eng entscheedend Roll am Urspronk vun afrikaneschen Apen gespillt hunn.

Ausserdeem konnten d'Fuerscher radiometresch Datume fir déi geologesch Formatioun genannt Mazamba bestëmmen, Paleovegetatioun an der Regioun rekonstruéieren op Basis vu pedogene Karbonaten a fossille Bëscher, a verschidde Fossilien beschreiwen, dorënner Marine Wirbeldéieren an Invertebraten, Reptilien, terrestresch Mamendéieren, a fossille Bëscher aus Küstepaloëmfeld. Besonnesch si hunn eng nei Aart vu riesegen Hyrax entdeckt, déi tëscht 124 an 153 Kilo waacht.

Dës banebriechend Studie liwwert wäertvoll Abléck an eng virdru onerfueren afrikanesch Regioun. De Mark Sier, en Associé Wëssenschaftler um CENIEH an e Marie Sklodowska-Curie Matbierger op der Utrecht Universitéit, betount d'Bedeitung vun der Fuerschung, a seet: "Dës Studie mécht eng ganz nei Vue op eng afrikanesch Regioun op, déi bis elo paläontologesch eidel war." De Sier ënnersicht de Moment den Afloss vun den Ëmlafkreesser op Sedimenter an Ostafrika am Kader vu sengem lafende Projet.

Allgemeng dréit d'Entdeckung vun dëse Miocene Fossilien an Ostafrika zu eisem Verständnis vun der evolutiver Geschicht vun der Regioun bäi a beliicht d'Prozesser déi d'afrikanesch Ökosystemer geformt hunn an d'Entwécklung vun Hominine beaflosst hunn. D'Fuerschung am Gorongosa National Park ënnersträicht d'Wichtegkeet vu paleontologesche Studien fir Konservatiounsefforten a Gemeinschaftsentwécklungsinitiativen.

Quellen:

René Bobe et al., Déi éischt Miozän-Fossilien aus Küstebëscher am südlechen Ostafrikanesche Rift, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644

Versuergt vun CENIEH

Zitat:

Déi éischt Miozän-Fossilien aus Küstebëscher am südlechen Ostafrikanesche Rift (2023, 20. Oktober)

zréckgeholl 20. Oktober 2023

vun https://phys.org/news/2023-10-miocene-fossils-coastal-woodlands-southern.html