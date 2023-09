Exploratioun vum Universum seng fréi Joeren: Observational Kosmologie a Radioexperimenter

D'Cynthia Chiang, en Associé Professer fir Physik op der McGill University, ass ëmmer ugezunn fir mat hiren Hänn ze schaffen. Dës Leidenschaft huet si op d'Beräich vun der observationaler Kosmologie gefouert, wou si d'Origine an d'Entwécklung vum Kosmos studéiert andeems se Daten iwwer déi fréi Jore vum Universum sammelen.

Dem Chiang seng Rees an d'Observatiounskosmologie huet ugefaang wéi si e Labo am California Institute of Technology besicht huet wärend hirem Graduéierter Schoulapplikatiounsprozess. Si gouf direkt vun der Vakuumausrüstung a Kryostate gefaangen, a wousst datt si dëst Feld wollt weiderféieren. Nodeems si hiren Doktorat ofgeschloss huet, ass si an d'Wëssenschaftsteam vum Planck-Teleskop ugeschloss fir de kosmesche Mikrowellenhintergrund (CMB) ze studéieren. Wéi och ëmmer, Chiang wollt un engem Bau vun hirem eegenen Instrument schaffen.

Wärend seng nächst Schrëtt iwwerluecht huet, huet de Chiang e Joer um Südpol verbruecht als Wanterwëssenschaftler fir de Südpolteleskop. Wärend hirer Zäit do huet si sech fir kosmesch Radiowellen interesséiert an huet den Iwwergang vun der Studie vu kosmesche Mikrowellen op kosmesch Radiowellen gemaach. De Chiang konzentréiert sech elo op d'Bauen, d'Deployéieren an d'Operatioun vun Instrumenter déi Radiosignaler aus de fréien Universum pivotal Äraen entdecken kënnen, speziell dem donkelen Alter a kosmescher Sonnenopgang.

Déi donkel Zäitalter bezitt sech op eng Zäit wou d'Universum haaptsächlech aus neutralem Waasserstoffgas zesummegesat war. Kosmesch Sonnenopgang ass e bësse méi spéit geschitt wéi déi éischt Stäre geformt goufen. Dës Ära sinn Erausfuerderung ze beobachten, a Fuerscher erfuerderen op Fernplazen op der Äerd ze goen fir Interferenz vum Rescht vum Kosmos ze minimiséieren.

Dem Chiang seng handgebauten Instrumenter zielen d'Liicht vum éischte kosmesche Sonnenopgang an den donkelen Zäitalter virun him opzehuelen. De Moment huet nëmmen eng Equipe, genannt EDGES, potenziell Observatioune vun der kosmescher Sonnenopgang gemellt, awer hir Resultater brauchen nach ëmmer Bestätegung oder Oflehnung vun aneren Instrumenter.

An engem Interview mam Quanta diskutéiert Chiang hir Erfarungen um Südpol, d'Spezifizitéite vun hirer Aarbecht an der Observatiounskosmologie, an d'Opreegung fir Mystèren duerch wëssenschaftlech Fuerschung ze léisen.

Definitiounen:

Observational Kosmologie: D'Studie vun der Hierkonft, der Struktur an der Evolutioun vum Universum duerch d'Sammlung an d'Analyse vun Observatiounsdaten.

Cosmic Microwave Background (CMB): Reliquiëstralung vum Big Bang, déi benotzt gëtt fir de fréien Universum ze studéieren.

Cosmic Dark Ages: Eng Period am fréien Universum wou d'Universum haaptsächlech aus neutralen Waasserstoffgas zesummegesat war, wat zu engem donkelen Himmel ouni Stären a Galaxien resultéiert.

Kosmescher Sonnenopgang: D'Ära wéi déi éischt Stären ugefaang hunn ze bilden, d'Enn vun der donkeler Zäit ze markéieren. Dës fréi Stäre waren ënnerschiddlech vun de Stären, déi am haitegen Universum observéiert goufen.

21 Zentimeter Linn: Eng spezifesch Radiowellelängt déi vu Waasserstoffatome emittéiert gëtt, déi benotzt ka ginn fir verschidden Epochen an der Geschicht vum Universum ze studéieren.

Quellen:

Quelle: Quanta Magazine

Bildquell: Unsplash