Nei Abléck iwwer Rooster Selbstbewosstsinn: Beyond the Mirror Test

Hunnen si méi wéi just Klacken an Eeër leeën Maschinnen. Eng rezent Etude vun Fuerscher vun den Universitéite vu Bonn a Bochum, zesumme mat der MSH Medical School Hamburg, proposéiert datt Hunnen d'Fäegkeet hunn sech selwer an engem Spigel ze erkennen. Wéi och ëmmer, den Erfolleg vun dëser Selwererkennung hänkt vu verschiddenen experimentellen Bedéngungen of. Dës faszinéierend Entdeckung werft net nëmmen Liicht op d'kognitiv Fäegkeete vun Hunnen, awer huet och méi breet Implikatioune fir d'Selbstbewosstsinn an aneren Déierenaarten ze verstoen. D'Studie, publizéiert am Journal PLOS ONE, fuerdert eis konventionell Verständnis vu Pouletverhalen eraus.

D'Iddi fir Spigelprüfungen op Hënn ze maachen ass entstanen aus enger Zesummenaarbecht tëscht de Wëssenschaftler an dem Prof Dr Dr hc Onur Güntürkün vum Departement Biopsychologie vun der Ruhr-Universitéit zu Bochum. Am Markentest gëtt eng faarweg Mark op de Kapp vun engem Déier geluecht, deen nëmmen am Spigel ze gesinn ass. Wann d'Déier d'markéiert Gebitt exploréiert wann se seng Reflexioun gesinn, gëtt et als Beweis vu Selbst Unerkennung ugesinn. Wéi och ëmmer, net all Déieren weisen dëst Verhalen, a stellen Froen iwwer d'Gëltegkeet vum Test.

Fir eng méi ökologesch relevant Approche ze sichen, hunn d'Fuerscher decidéiert de Spigeltest mam natierleche Verhalen vun den Hunnen z'integréieren. Hunnen si bekannt fir Alarmruffen auszeginn wann e Raubdéier präsent ass, a warnen hir Konspezifesch vun der Gefor. D'Fuerscher hunn eng Testarena opgeriicht an e Raubvugelbild op ee Fach projizéiert, ze testen ob d'Hënn Alarmruffen a Präsenz vun hirem reflektéierte Bild niewent dem Raubdéierenreiz ausginn.

Iwwerraschend hunn d'Resultater gewisen datt d'Hënn däitlech manner Alarmuriff ausstrahlen wa se mat hirem Spigelbild konfrontéiert sinn am Verglach zu engem Konspezifik. Dëst suggeréiert datt d'Hënn sech am Spigel erkannt hunn a verstanen hunn datt dat reflektéiert Bild kee Konspezif war. Wéi och ëmmer, weider Fuerschung ass erfuerderlech fir dës Interpretatioun ze bestätegen an alternativ Erklärungen ze entdecken.

Dës Etude fuerdert dat traditionellt Verständnis vu Pouleten als just Instinkt-gedriwwen Déieren eraus a beliicht hiert Potenzial fir Selbstbewosstsinn. Duerch d'Untersuchung vum Hunnverhalen an engem méi ekologesch relevante Kontext hunn d'Fuerscher wäertvoll Abléck an d'kognitiv Fäegkeete vun dëse faszinante Kreaturen geliwwert. Dëst mécht nei Weeër op fir d'Selbserkennung bei aneren Déieren ze studéieren an eist Verständnis vum Bewosstsinn iwwer d'Mënschheet ze verdéiwen.

Oft gestallten Froen:

Q: Wat ass de Spigel Test?

De Spigeltest ass eng allgemeng experimentell Method déi benotzt gëtt fir ze bestëmmen ob Déieren sech selwer an engem Spigel erkennen kënnen, wat Selbstbewosstsinn beweist. An dësem Test gëtt e Mark op de Kierper vum Déier applizéiert, an hir Reaktioun op d'Mark wärend se hir Reflexioun an engem Spigel beobachtet gëtt.

Q: Wat huet den Hunnstudium opgedeckt?

D'Hunnen-Studie vun de Fuerscher vun den Universitéite vu Bonn a Bochum huet Beweiser geliwwert, datt Hunnen d'Fäegkeet hunn sech selwer an engem Spigel ze erkennen. Wéi och ëmmer, d'Hënn hunn manner Alarmuriff ausgestraalt wa se mat hirem Spigelbild konfrontéiert sinn am Verglach zu engem spezifeschen, wat suggeréiert datt weider Ermëttlunge gebraucht ginn fir hir Selbsterkennung ze klären.

Q: Firwat ass d'Etude wichteg?

Dës Etude fuerdert déi gemeinsam Iwwerzeegung datt Pouleten einfach Déieren sinn a beliicht hiert Potenzial fir Selbstbewosstsinn. Andeems Dir den Hunnverhalen an engem méi ekologesch relevante Kontext exploréiert, mécht d'Etude nei Weeër op fir d'Selbserkennung bei Déieren ze verstoen an eist Wëssen iwwer Bewosstsinn iwwer d'Mënschen auszebauen.