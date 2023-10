Dem CU Boulder säi wirtschaftlechen Impakt zu Colorado erreecht $ 4.3 Milliarde

Eng nei Etude vun der Business Research Divisioun vun der CU Boulder's Leeds School of Business gefouert huet opgedeckt datt d'Universitéit e wesentleche wirtschaftlechen Impakt am ganze Staat Colorado generéiert huet, am Ganzen $ 4.3 Milliarde während dem 2022-23 Steierjoer. Dëst markéiert eng Erhéijung vun $ 3.3 Milliarde am Joer virdrun.

D'Etude analyséiert verschidde Faktoren, déi zu CU Boulder wirtschaftlechen Impakt bäigedroen. D'Universitéit beschäftegt insgesamt 19,189 Fakultéiten, Personal a Studenten, mat enger kombinéierter Pai a Virdeeler Ausgabe vun $ 1.1 Milliarde. Dës Beschäftegung huet en direkten wirtschaftlechen Impakt vun 1.8 Milliarden Dollar geschaf, net nëmmen d'Salairen, awer och d'Ausgaben vun der Uni op Wueren a Servicer vu lokale Verkeefer.

Ausserdeem huet den indirekten an induzéierten Impakt vum CU Boulder, deen aus der Fuerschung an der Technologietransfer entsteet, de Wuesstum an d'Schafung vun Aarbechtsplazen erliichtert, wat zu engem totalen Impakt vun $2.5 Milliarde gefouert huet. Faktore wéi Inflatioun, erhéicht Aarbechtskäschten, a verbessert Datequalitéit mat méi detailléierten Ausgaben, déi dem Colorado zougewisen sinn, hunn zum verstäerkte wirtschaftlechen Impakt bäigedroen. Dem CU Boulder säi Status als de gréisste wirtschaftleche Bäitrag zu der Boulder Metropolstatistesch Regioun weist och seng Bedeitung fir d'lokal Wirtschaft.

Zousätzlech huet d'Etude festgestallt datt dem CU Boulder seng Fuerschungsausgaben op $ 643 Milliounen ausgaange sinn, wat zu engem wirtschaftleche Bäitrag vun $ 1.2 Milliarde resultéiert. Déi net-lokal Studente- a Besucherausgaben vun der Uni am Staat erreecht $ 777 Milliounen, abegraff Ausgaben fir Loyer, Epicerie, Transport, Kannerbetreiung, Fräizäit a Gesondheetsversuergung.

Dem CU Boulder seng direkt Ausgaben während dem Fiskaljoer goufen op $ 700 Millioune geschat, déi budgetéiert Käschte fir Bauprojeten abegraff. Notamment waren d'Hellems Arts and Sciences a Mary Rippon Outdoor Theater Renovéierungsprojete zu de gréisste Projete bei CU Boulder.

Wann Dir de globale wirtschaftlechen Impakt vun alle Campussen an Associé Spideeler vun der University of Colorado System berécksiichtegt, huet den totalen Impakt uechter de Staat en beandrockende $ 17.2 Milliarde während dem 2022-23 Steierjoer erreecht, an ënnerstëtzt insgesamt 98,175 Aarbechtsplazen haaptsächlech am Boulder, Denver , a Colorado Springs Metropolregiounen.

Et ass wichteg ze bemierken datt d'Etude net den Impakt vun Alumni, Rentner, Atletik oder Technologietransfer enthält. Wéi och ëmmer, dës Erkenntnisser ënnersträichen de bedeitende Bäitrag CU Boulder zu der Staatswirtschaft an d'allgemeng Liewensqualitéit mécht.

Quellen:

- Business Research Division vun der CU Boulder's Leeds School of Business