Mysteriéis Element fonnt an antike Lava Sparks Theorie vun der Äerd Kär Leckage

Wëssenschaftler hunn eng verwonnerlech Entdeckung gemaach nodeems se e mysteriéist Element an der aler Lava entdeckt hunn, wat zu Theorien gefouert huet datt de Kär vun der Äerd leeft. Eng Etude vu 62 Millioune Joer ale Lavastréim op der Baffin Island an der kanadescher arktescher Archipel huet ongewéinlech héich Niveauen vun Helium-3 opgedeckt, e rare Isotop, deen mat den bannenzegen Aarbechte vun eisem Planéit assoziéiert ass. D'Resultater, publizéiert an der Zäitschrëft Nature, hunn eng intensiv Debatt tëscht Fuerscher an Experten ausgeléist.

D'Fuerschungsteam, besteet aus Geochemiker vun der Woods Hole Oceanographic Institution an dem California Institute of Technology, gesammelt Liesungen aus dem antike Lavastréim vun der Baffin Island. Si hunn entdeckt datt d'Landmass déi héchste Verhältnisser vun Helium-3, Helium-4 an en aneren Isotop enthält, deen jeemools an terrestresche vulkanesche Fielsen fonnt gouf. Dëst huet bedeitend Opmierksamkeet bruecht, well sou héich Niveauen vun Helium-3 op engem net-astronomesche Site bedeitend ass.

Helium-3 ass extrem seelen wéinst senger Natur. Wann et d'Uewerfläch erreecht, flücht se an d'Atmosphär a verléisst sech an de Weltraum. Dofir, wann Helium-3 op der Uewerfläch entdeckt gëtt, ass et wahrscheinlech datt et aus dem Äerdkär staamt. Dës Entdeckung kéint potenziell physesch Beispiller vu Kärmaterial ubidden, wat de fréiere Verständnis erausfuerdert datt de Kär vum Äerd ewech versiegelt gouf.

D'Implikatioune vun dëser Entdeckung sinn immens. Wëssenschaftler kéinten Kärmaterial op Weeër studéieren déi virdru onméiglech waren, wann et ka festgestallt ginn datt d'Material wierklech aus dem Kär leeft. D'Präsenz vum primordialen Helium-3 kann Geheimnisser iwwer d'Bildung vun eisem Planéit halen, déi net mat anere Mëttelen zougänglech sinn. Dës Offenbarung hindeit datt déi déif Äerd méi dynamesch ass wéi virdru realiséiert, déi konventionell Notioune vu geochemescher Isolatioun tëscht dem Kär an anere Schichten vun eisem Planéit ëmdréinen.

De Forrest Horton, e Geochemiker an der Woods Hole Oceanographic Institution, nennt d'Entdeckung "spannend" a betount datt et vill méi Aarbecht ze maachen ass. D'Etude huet méi Froen opgeworf wéi se geäntwert huet, nei Weeër fir Fuerschung an de Kär vum Äerd opzemaachen. Weider Beweiser vu Kärleckage gouf am Bericht vum Wëssenschaftler an der Zäitschrëft Nature publizéiert.

Insgesamt fuerdert dës banebriechend Entdeckung existent Wëssen iwwer de Kär vun der Äerd a stellt eng Geleeënheet fir Wëssenschaftler d'Kärmaterial op eemolegen Weeër ze entdecken. D'Implikatioune vun dëser Fuerschung kéinten eist Verständnis vun der Formation an der Dynamik vun eisem Planéit revolutionéieren.

