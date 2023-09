Schwaarz Lächer fonnt bei Rekord-Breaking Proximity to Earth

By

Eng rezent Entdeckung huet d'Präsenz vu schwaarze Lächer op enger bemierkenswäerter Distanz zu der Äerd opgedeckt. Den Hyades Stärekoup, deen 153 Liichtjoer ewech läit, ass elo bekannt fir zwee oder dräi Schwaarze Lächer ze ënnerhuelen. Am Géigesaz zu fréieren Entdeckungen sinn dës schwaarz Lächer an engem Stärekoup, dee mat bloussem A vu mëttelméissegen däischteren Himmel ze gesinn ass.

Den Hyades Stärekoup gëtt dacks vu sengem méi berühmten Noper, de Pleiaden, iwwerschratt. Wéi och ëmmer, d'Hyades ass den nootste Stärekoup op d'Äerd. Virdrun Observatioune vu schwaarze Lächer ware vill méi wäit ewech, mat dem aktuelle Rekordhalter Gaia BH1, déi 1,600 Liichtjoer ewech läit.

D'Entdeckung vu schwaarze Lächer am Hyades-Koup gouf duerch Präzisiounsmiessunge vun de Plazen a Beweegunge vun de Stärekoup méiglech gemaach. Computermodeller goufen benotzt fir d'Verdeelung vu Stäre ronderëm den Zentrum vum Stärekoup ze replizéieren, an déi bescht Matcher goufen fonnt wann zwee oder dräi schwaarz Lächer abegraff waren.

Dës Observatioun huet wichteg Implikatioune fir d'Evolutioun vu Stärekéip an hire Bäitrag zu Gravitatiounswellequellen ze verstoen. Et gëtt och wäertvoll Abléck wéi d'Präsenz vu schwaarze Lächer d'Dynamik vu Stärekéip beaflosst.

Déi meescht Sich no schwaarze Lächer hu sech op Kugelstärekéip am Halo vun der Mëllechstrooss konzentréiert, awer dës Entdeckung suggeréiert datt oppe Stärekéip wéi d'Hyaden, déi méi no un der Äerd stinn, spannend Méiglechkeete fir weider Studie bidden.

D'Resultater vun dëser Etude goufen an de Monthly Notices vun der Royal Astronomical Society publizéiert.

