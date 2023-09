Eng aner Perspektiv: Ass den Universum méi kleng wéi mir denken?

Laut enger neier Etude, ass de beobachtbaren Universum tatsächlech déi meescht vun deem wat et gëtt. Wärend déi meescht Kosmologen gleewen datt eis beobachtbar Eck vum Universum just e klengen Deel vun enger vill méi grousser oder souguer onendlecher Kreatioun ass, argumentéiert dës Studie anescht.

Ee Grond firwat d'Wëssenschaftler laang gegleeft hunn datt d'Universum grouss ass, ass wéinst der Verdeelung vu Galaxiëcluster. Wann d'Universum nëmmen erweidert op dat wat mir kënne gesinn, Galaxien iwwer eis beobachtbar Erreeche géifen net vu Gravitatiounskräften op eis gezunn ginn, wat en asymmetrescht Clustermuster erstellt. Wéi och ëmmer, Galaxien sammelen sech op enger grousser Skala am siichtbaren Universum uniform, wat op Homogenitéit an Isotropie suggeréiert.

Raumzäit weist och op e méi grousst Universum. Wann d'Raumzäit net flaach wier, wier eis Perceptioun vu wäitem Galaxien verzerrt, sou datt se entweder vill méi grouss oder méi kleng ausgesinn wéi se tatsächlech sinn. D'Tatsaach, datt wäit Galaxien duerch kosmescher Expansioun nëmme liicht méi grouss schéngen, seet drop hin, datt de Kosmos op d'mannst 400 Mol méi grouss muss sinn wéi dat beobachtbar Universum.

Zousätzlech stellt de kosmesche Mikrowellenhannergrond, dee bal e perfekte Blackbody ass, e Puzzel. Kleng Temperaturschwankungen ofgesinn, et ass méi eenheetlech wéi et sollt sinn. Fir dëst z'erklären, hunn d'Astronomen fréi kosmesch Inflatioun kuerz nom Big Bang proposéiert. Wann dëse Modell richteg ass, da kéint den Universum ongeféier 10^26 Mol méi grouss sinn wéi dat wat mir observéiere kënnen.

Wéi och ëmmer, dës nei Studie exploréiert d'Stringtheorie an d'Iddi vum "Swampland". String Theorie, eng Sammlung vu mathematesche Methoden, hëlleft komplex kierperlech Modeller z'entwéckelen. E puer Stringtheorie Modeller si méi villverspriechend wéi anerer, mat e puer kompatibel mat der Quanteschwéierkraaft an anerer net. Déi meescht Inflatioun String Theorie Modeller falen an d'"Swampland", wat beweist datt se net villverspriechend sinn.

D'Fuerscher vun dëser Etude proposéieren d'Iddi vu méi héijer Dimensiounsstrukturen an der Stringtheorie fir den Universum ouni fréi kosmesch Inflatioun z'erklären. Dës Approche erlaabt en Universum deen nëmmen honnert oder dausend Mol méi grouss ass wéi dat wat mir observéiere kënnen. Wärend dës Etude eng aner Perspektiv presentéiert, sinn weider Fuerschung an Observatioune gebraucht fir dës Erkenntnisser ze bestätegen oder erauszefuerderen.

Quellen:

– D'Haaptpunkte vum Artikel baséieren op "A logarithmic view of the Universe" vum Pablo Carlos Budassi.

- D'Biller, déi am Artikel benotzt ginn, ginn dem Nick Strobel an APS / Alan Stonebraker kreditéiert.