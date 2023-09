Neien Duerchbroch am Heilbronn Dräieck Problem

Fuerscher hunn en iwwerraschenden Duerchbroch am Heilbronn Dräieck Problem gemaach, e mathematesch Puzzel dat Mathematiker fir Joerzéngte perplexéiert huet. De Problem beinhalt d'Bestëmmung vun der Gréisst vum gréisst méigleche klengsten Dräieck deen duerch eng Grupp vu Punkte bannent engem Quadrat geformt ka ginn.

De Heilbronn Dräieck Problem gouf fir d'éischt vum däitsche Mathematiker Hans Heilbronn am spéiden 1940er proposéiert. Zënterhier ass de Fortschrëtt vum Problem lues, ouni bedeitend Fortschrëtter zënter den 1980er. Wéi och ëmmer, am Mee vun dësem Joer hunn dräi Mathematiker - Alex Cohen, Cosmin Pohoata an Dmitrii Zakharov - eng nei Kap op der Gréisst vum klengste Dräieck ugekënnegt.

Den Duerchbroch koum nodeems de Cohen op eng al Ëmfro vum Heilbronn Dräiecksproblem vum Klaus Roth gestouss ass. Hien huet gemierkt datt dem Roth seng Iddie mat Konzepter verbonne kënne ginn, déi säi Beroder, de Larry Guth, an enger rezenter Liesgruppeversammlung diskutéiert hat. De Cohen huet spéider entdeckt datt de Pohoata an den Zakharov och um Problem geschafft hunn an déiselwecht Verbindung gemaach hunn.

D'Fuerscher hunn zesummegeschafft an no siwe Méint hiren Duerchbroch gemaach. Hir Pabeier stellt nei Beräicher vun der Mathematik vir an ass erwaart weider Fortschrëtter op der Heilbronn Dräieck Problem ze inspiréieren. D'Resultat ass besonnesch bedeitend well et déi iewescht Grenz fir d'Gréisst vum klengste Dräieck erofgeet, dee fir iwwer véier Joerzéngte onverännert bliwwen ass.

D'Heilbronn Dräieck Problem huet Verbindungen zu verschiddenen anere Beräicher vun Mathematik, dorënner intersecting Formen, Zuelen Theorie, a Fourier Analyse. De Problem implizéiert Punkten an engem Quadrat ze arrangéieren fir d'Gréisst vum klengste Dräieck ze maximéieren. Obwuel et relativ einfach ass ze weisen datt dee klengste Dräieck net e Gebitt méi grouss wéi 1/(n-2) kann hunn, huet Heilbronn spekuléiert datt d'Limite nach méi kleng war.

Och wann d'Fuerscher net dee gréisste méigleche klengsten Dräieck fonnt hunn, stellt hiren Duerchbroch e wesentleche Fortschrëtt an eisem Verständnis vum Problem duer. Et gëtt gehofft datt dësen neien Duerchbroch zu weidere Fortschrëtter féiert an eng Renaissance an der Studie vum Heilbronn Dräieckproblem inspiréiere wäert.

Quellen:

- [Quell 1]

- [Quell 2]