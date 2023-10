Bracing fir den Impakt: Wéi d'Sonnendäischtert elektresch Gitter testen

Dësen Artikel ënnersicht déi kommend annular Sonnendäischtert a säi potenziellen Impakt op elektresch Gitter an den USA. Mat der Sonnendäischtert, déi iwwer e puer Schlëssel Solar Hotspots passéiert, dorënner Kalifornien an Texas, preparéieren d'Netzbetreiber e wesentleche Réckgang vun der Solarkapazitéit, wat Erausfuerderunge fir d'Elektrizitéitsfuerderung ze treffen.

Zënter der leschter Sonnendäischtert am Joer 2017 ass d'Solarenergie vill méi dominant an der US Energiemix ginn. Kalifornien, zum Beispill, huet eng Verdueblung vu senger Solargeneratiounskapazitéit gesinn, an d'Sonn liwwert elo regelméisseg méi wéi d'Halschent vun de Mëttesbedürfnisser vum Staat. Als Resultat kann d'Reduktioun vun der Sonnenausgang während der Sonnendäischtert e wesentlechen Test fir d'Gitter stellen.

Geméiss de Schätzunge vum Netzbetreiber, méi wéi en Drëttel vun der Sonnekapazitéit vum Land kann iergendwann während der Sonnendäischtert net verfügbar sinn, wat potenziell d'Fäegkeet beaflosst fir ongeféier 20 Milliounen Haiser ze stromen. D'Erausfuerderung fir d'Netzbetreiber ass zweefach: Alternativ Energiequellen ze fannen fir d'Lück während der Sonnendäischtert ze fëllen an d'Solargeneratioun glat opzebauen wann d'Däischtert eriwwer ass.

Gitterbetreiber a Kalifornien an Texas, wou d'Eclipse e wesentlechen Impakt wäert hunn, hu sech fir Méint op d'Evenement virbereet. Fir de reduzéierte Solaroutput ze managen, mussen d'Betreiber op d'Ofbrennen vun Äerdgasanlagen fréier am Dag vertrauen an d'Gitter-Skala Batterien benotzen déi iwwer Nuecht gelueden sinn. Wéi och ëmmer, déi séier Erhéijung vun der Energieproduktioun eemol d'Däischtert eriwwer ass stellt eng aner Erausfuerderung, well d'Rampraten normal Niveauen iwwerschreiden.

Trotz dësen Erausfuerderunge sinn d'Gitterbeamten zouversiichtlech an hir Virbereedungen a gleewen datt d'Gitter gutt virbereet ass fir d'Eclipse ze handhaben. D'Koordinatioun tëscht Kraaftwierker an d'Kapazitéit fir alternativ Ressourcen an de Nopeschlänner z'erreechen, bidden e bësse Flexibilitéit beim Gestioun vum Impakt vun der Sonnendäischtert. Wéi och ëmmer, Texas, deen säin eegent isoléiert Gitter bedreift, kann eenzegaarteg Erausfuerderunge stellen am Ëmgang mam Verloscht vu Solaroutput.

Nieft dem Impakt op d'Solarenergie gëtt d'Däischtert och erwaart sekundär Effekter ze hunn, wéi eng Ofsenkung vun den Temperaturen a reduzéierter Loftturbulenzen. Dës Faktore kënnen och potenziell d'Wandenergieproduktioun beaflossen. Trotzdem sinn d'Netzbetreiber optimistesch datt se d'Erausfuerderunge vun der Sonnendäischtert handhaben an eng stabil Stroumversuergung behalen.

