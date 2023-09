Jorelaang hunn d'Fuerscher gegleeft datt Mauslidder instinktiv a fix waren. Wéi och ëmmer, am Joer 2012 huet en Team vun Neurobiologen vun der Duke University en Experiment gemaach fir dës Viraussetzung ze testen. D'Fuerscher hunn fënnef Mais chirurgesch deafen an hir Lidder mat deene vun héieren Mais verglach. Si hunn erausfonnt datt d'Lidder vun deafenen Mais degradéiert an onerkennbar goufen, wat beweist datt d'Fäegkeet fir sech selwer an anerer ze héieren entscheedend ass fir d'Lidd vun enger Maus.

Dëst Experiment huet Hiweiser op d'Origine vun der Sprooch geliwwert, déi laang als "den haardste Problem an der Wëssenschaft" ugesi gouf. Wärend Vokalléiere bei Arten wéi Songbirds a Walen observéiert goufen, hunn d'Wëssenschaftler gegleeft datt dës Fäegkeeten net mat der mënschlecher Sprooch verbonne sinn. D'Entdeckung vum Vokale Léieren bei Mais huet virgeschloen datt Sproochkritesch Kapazitéit op engem Kontinuum existéiere kann.

Aner Erkenntnisser hunn d'Linn tëscht Mënsch an Déier Kommunikatioun weider verschwonn. Schildkröten, déi Kläng produzéieren a reagéieren, Korallerven, déi gesond Riff héiere kënnen, a Planzen, déi Kläng erkennen, goufen all studéiert. Dës Entdeckungen suggeréieren datt d'Intentioun an d'Bedeitung an netmënschleche Kläng kënne fonnt ginn, wat op d'Entstoe vu regelbaséierte Strukturen an der Sprooch weist.

Zënter Jorhonnerte gouf d'Sprooch als eenzegaarteg Charakteristik vu Mënschen ugesinn, déi eis vun aneren Aarten ënnerscheet. Dëse Glawen huet eis Herrschaft iwwer Déieren gerechtfäerdegt an d'Evolutioun vun der Sprooch e Geheimnis gemaach. Wéi och ëmmer, Experten an der Linguistik, Biologie a kognitiv Wëssenschaft verdächtegen elo datt d'Sprooch Komponenten iwwer Arten gedeelt hunn, wat d'Bannenliewen vun Déieren an eis eegen evolutiver Geschicht beliicht.

Quell: The New York Times

Definitiounen:

- Vokal Léieren: D'Fäegkeet ze léieren a Kläng duerch Imitatioun a Praxis ze produzéieren.

- Sonogram: Eng visuell Duerstellung vum Toun, weist d'Frequenz an d'Intensitéit vu verschiddene Komponenten.

- Neurobiolog: E Wëssenschaftler deen den Nervensystem a seng Relatioun zum Verhalen studéiert.

- Cetaceans: Marine Mamendéieren, dorënner Delfinen a Walen.

- Pinnipeds: Marine Mamendéieren, dorënner Seel a Mier Léiwen.

- Forebrains: De viischten Deel vum Gehir, verantwortlech fir méi héich kognitiv Funktiounen.

